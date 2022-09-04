Artemis'in yolculuğu ikinci kez ertelendi 0:00 / 0:00

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ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) şimdiye kadarki en güçlü roketini fırlatma planı bir hafta içinde ikinci kez iptal edildi. NASA'nın Artemis misyonu için dün gece planlanan roket fırlatma girişimi, tehlikeli yakıt sızıntısı nedeniyle ertelendi. NASA, Artemis I Ay görevinin hidrojen tankında bir sızıntı bulunması dolayısıyla fırlatmanın iptal edildiğini aktarırken, yetkilerin sızıntıyı çözmeye çalıştığı ancak başarısız olduğu belirtildi.

"DÜZELTME GİRİŞİMLERİ BAŞARISIZ OLDU" NASA tarafından yapılan açıklamada, "Artemis I'in Ay görevi ertelendi. Ekipler, rokete yakıt aktaran donanımdaki sızıntı ile ilgili bir sorunu çözmeye çalıştı ancak başarısız oldu. Artemis I görevinin tanklanması sırasında, rokete yakıt aktarmaya çalışırken bir sızıntı meydana geldi. Şimdiye kadar düzeltme girişimleri başarısız oldu" denildi.

SIZINTININ DEVAM ETTİĞİ AKTARILDI Lansman Direktörü Charlie Blackwell-Thompson ve ekibinin sızıntıyı kapatmaya çalışmalarına rağmen sızıntının devam ettiği belirtildi. Blackwell-Thompson'ın, 3 ila 4 saatlik çabanın ardından geri sayımı durdurduğu aktarıldı. Bugün meydana gelen sorunun Uzay Fırlatma Sisteminin tabanında, 20 santimetrelik bir göbek hattının hidrojeni getirdiği ara yüzde olduğu belirtildi.

Florida eyaletindeki Cape Canaveral’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden fırlatılacak olan SLS-Orion uzay aracının lansmanının dün yerel saatle 14:17'de başlaması ve iki saat sürmesi planlanmıştı. SLS-Orion uzay aracının Ay'ın etrafında mürettebatsız 6 haftalık test uçuşunu gerçekleştirip Dünya'ya dönmesi planlanıyor. Bu hafta Pazartesi günü yapılan ilk fırlatma girişimi ise motor arızası ve hava sorunları nedeniyle engellenmişti.