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NASA’nın Ay görevi için takviminde defalarca değişiklik yaptığı Artemis 1'in tarihi yeniden değişti

Artemis 1 görevindeki sorunlar nedeniyle, fırlatma tarihinde 3’üncü kez değişiklik yapan NASA yeni tarihi 23 ve 27 Eylül tarihleri arasında planlıyordu. Gelen son açıklamalara göre fırlatma zamanı için son tarih verildi.

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  • NASA 3 kez Ay yolculuğu erteliyor! NASA’nın Ay görevi için takviminde defalarca değişiklik yaptığı Artemis 1'in tarihi yeniden değişti

    Orion kapsülünü taşıyan Uzay Fırlatma Sistemi (Space Launch System / SLS) adlı roketin fırlatılacağı tarih sorunlar nedeniyle erteleniyordu. Son yapılan açıklamalarla fırlatma tarihinin 27 Eylül’de gerçekleştirilmesi planlanıyor.
  • NASA 3 kez Ay yolculuğu erteliyor! NASA’nın Ay görevi için takviminde defalarca değişiklik yaptığı Artemis 1'in tarihi yeniden değişti

    NASA’nın belirlediği tarihler arasında 23 ve 27 Eylül günleri bulunuyordu ancak NASA’nın 12 Eylül Pazartesi akşamı yaptığı açıklamada 23 Eylül tarihinin artık geçerli olmadığını duyurmuştu.
  • NASA 3 kez Ay yolculuğu erteliyor! NASA’nın Ay görevi için takviminde defalarca değişiklik yaptığı Artemis 1'in tarihi yeniden değişti

    TRT Haber’de yer alan bilgilere göre Artemis 1 görevinin gerçekleştirilmesi için NASA 27 Eylül’ü hedefliyor. Olası bir aksilik sonucunda yeniden fırlatma tarihi ise 2 Ekim olarak belirlendi.
  • NASA 3 kez Ay yolculuğu erteliyor! NASA’nın Ay görevi için takviminde defalarca değişiklik yaptığı Artemis 1'in tarihi yeniden değişti

    NASA, Artemis 1 görevini ilk olarak 29 Ağustos’ta başlatmayı denemişti. Ancak SLS’nin birinci aşama RS-25 motorlarından birinde anormal bir sıcaklık oluşmasının nedeniyle kalkış ertelenmişti.
  • NASA 3 kez Ay yolculuğu erteliyor! NASA’nın Ay görevi için takviminde defalarca değişiklik yaptığı Artemis 1'in tarihi yeniden değişti

    NASA, Artemis uzay görevi ile 1970'lerdeki Apollo Projesi'nin devamı olarak, Ay'a yeniden yeniden insan göndermeyi hedefliyor. Artemis görevi ayrıca Ay'a mürettebatsız uzay araçları da göndermeyi hedefliyor.

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