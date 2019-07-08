Hedvig Montgomery’nin yirmi yıllık aile terapistliği boyunca en sık duyduğu soru: "Nasıl iyi birer ebeveyn olabiliriz?"

Psikolog ve aile terapisti olarak çalışan, konusunda ülkesi Norveç’in en önemli isimlerinden kabul edilen Montgomery, 23 dile çevrilen ve ülkemizde Domingo Yayınları'ndan çıkan kitabı 'Anne Baba Sihri'nde 'mükemmel ebeveyn' diye bir şey olmadığını ama daha iyiye doğru yol alabileceğimizi söylüyor ve bunun için adımlar sunuyor.

Gerektiğinde çatışmayı öğretmek, bir dedektif gibi davranacağınız anları bilmek, ipin ucunu ne zaman bırakacağınızı görmek, yaramazlığa müsaade etmek, sınırları ve yakınlığı belirlemek, bir adım geri çekilmek, boş tehditleri bırakıp işbirliği yapmak gibi gündelik sihirleri her yaşa uygun önerilerle açıklıyor.

Hedvig Montgomery

Uyumlu, kendine güvenen, bağımsız ama aidiyet duygusu gelişmiş çocuklar yetiştirebilmek için öncelikle çocuğunuzu ve kendinizi daha iyi tanımanızın, birlikte bir biz yaratmanızın neden sihrin ön koşulu olduğunu gösteriyor Montgomery. Ve yeri geldiğinde kendi ailevi deneyimlerini açık yüreklilikle paylaşarak bu güvenli bağı nasıl inşa edebileceğinizi anlatıyor Anne Baba Sihri’nde.