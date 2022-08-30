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NATO'dan "30 Ağustos" kutlaması

NATO Müttefik Kara Komutanlığı sosyal medya hesabından yaptığı 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin mesajında, "Zafer Bayramınız kutlu olsun. "Bugün Türk bağımsızlığının 100. yıl dönümü." ifadelerini kullandı

NATO'dan
NATO'dan "30 Ağustos" kutlaması
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AA

NATO Müttefik Kara Komutanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutladı.

NATO Müttefik Kara Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşım, "Zafer Bayramınız kutlu olsun" ifadesiyle başladı.

İngilizce devam eden mesajda, "Bugün Türk bağımsızlığının 100. yıl dönümü. Zafer ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamalarında NATO ve ötesindeki Türk müttefiklerimize katılıyoruz." paylaşımı yapıldı.

Komutanlık paylaşımında Milli Savunma Bakanlığını da etiketledi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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