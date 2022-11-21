Stoltenberg'den Türkiye açıklaması: Kilit rol oynadı 0:00 / 0:00

AA / HABERTURK.COM

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye ve Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan, tahıl koridoru anlaşmasının uzatılmasında, esir değiş tokuşlarında çok kilit ve önemli bir rol oynadı." dedi.

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Parlamenterler Asamblesi (NATO-PA) 68. Genel Kurulunda konuşma yapan Stoltenberg, İstanbul'da geçen hafta yaşanan "vahşi terör saldırısını" kınadı. Stoltenberg, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak'ın Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresinin uzatılmasıyla ilgili Genel Kurulda yönelttiği bir soruya, "Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl koridoru anlaşmasının uzatılmasında, esir değiş tokuşlarında çok kilit ve önemli bir rol oynadı. Türkiye NATO'nun önemli ve etkili bir üyesi. Türkiye terörizme karşı mücadelede de çok güçlü bir NATO ülkesidir. Geçen hafta İstanbul'da vahşi bir terör saldırısı oldu. Bunu da kınıyoruz." yanıtını verdi.

Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik süreçlerine de değinen Stoltenberg, "Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliklerinin ülke meclislerinde onaylanma sürecinin sona erdirilmesinin zamanı geldi. Bu ülkeler, terörizmle mücadelesinde gelecekte de Türkiye ile en yakın şekilde çalışmaya devam edeceklerdir. Finlandiya ve İsveç, NATO'ya üyelik süreçlerinde Türkiye ile imzaladıkları memorandumun gerekliliklerini yerine getirdi. Bu süreç artık tamamlanmalı." dedi. Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik süreçlerinin başvuru anından bu yana çok hızlı şekilde işlediğini vurgulayan Stoltenberg, şöyle devam etti: "Bu iki ülkenin üyelik süreçleri NATO tarihinde şu ana kadar görülmemiş bir hızda oldu. Finlandiya ve İsveç şu anda çok daha farklı bir konumdalar. ABD ve İngiltere bu ülkelere garanti verdi. Rusya tarafından Finlandiya veya İsveç'e herhangi bir saldırı olması halinde NATO'nun harekete geçmemesi düşünülemez. Her türlü garantiye sahipler. Ben elbette ki meclis onay süreçlerinin de artık tamamlanmasını istiyorum ama bu zamana kadar çok hızlı bir süreç işletildiğini de unutmayalım."