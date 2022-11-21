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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye açıklaması: Tahıl koridoru anlaşmasının uzatılmasında kilit rol oynadı

Son dakika... NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl koridoru anlaşmasının uzatılmasında, esir değiş-tokuşlarında çok kilit ve önemli bir rol oynadı." dedi

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye açıklaması: Tahıl koridoru anlaşmasının uzatılmasında kilit rol oynadı
Stoltenberg'den Türkiye açıklaması: Kilit rol oynadı
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AA / HABERTURK.COM

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye ve Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan, tahıl koridoru anlaşmasının uzatılmasında, esir değiş tokuşlarında çok kilit ve önemli bir rol oynadı." dedi.

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Parlamenterler Asamblesi (NATO-PA) 68. Genel Kurulunda konuşma yapan Stoltenberg, İstanbul'da geçen hafta yaşanan "vahşi terör saldırısını" kınadı.

Stoltenberg, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak'ın Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresinin uzatılmasıyla ilgili Genel Kurulda yönelttiği bir soruya, "Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl koridoru anlaşmasının uzatılmasında, esir değiş tokuşlarında çok kilit ve önemli bir rol oynadı. Türkiye NATO'nun önemli ve etkili bir üyesi. Türkiye terörizme karşı mücadelede de çok güçlü bir NATO ülkesidir. Geçen hafta İstanbul'da vahşi bir terör saldırısı oldu. Bunu da kınıyoruz." yanıtını verdi.

Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik süreçlerine de değinen Stoltenberg, "Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliklerinin ülke meclislerinde onaylanma sürecinin sona erdirilmesinin zamanı geldi. Bu ülkeler, terörizmle mücadelesinde gelecekte de Türkiye ile en yakın şekilde çalışmaya devam edeceklerdir. Finlandiya ve İsveç, NATO'ya üyelik süreçlerinde Türkiye ile imzaladıkları memorandumun gerekliliklerini yerine getirdi. Bu süreç artık tamamlanmalı." dedi.

Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik süreçlerinin başvuru anından bu yana çok hızlı şekilde işlediğini vurgulayan Stoltenberg, şöyle devam etti:

"Bu iki ülkenin üyelik süreçleri NATO tarihinde şu ana kadar görülmemiş bir hızda oldu. Finlandiya ve İsveç şu anda çok daha farklı bir konumdalar. ABD ve İngiltere bu ülkelere garanti verdi. Rusya tarafından Finlandiya veya İsveç'e herhangi bir saldırı olması halinde NATO'nun harekete geçmemesi düşünülemez. Her türlü garantiye sahipler. Ben elbette ki meclis onay süreçlerinin de artık tamamlanmasını istiyorum ama bu zamana kadar çok hızlı bir süreç işletildiğini de unutmayalım."

UKRAYNA'YA DESTEKTE BİRLİK ÇAĞRISI

Stoltenberg, NATO üyesi ülkelerin parlamenterlerine "Ukrayna'ya destekte hepinizin birlik olmasını istiyorum." ifadesini kullanarak, "NATO olarak, 2022'de Ukrayna'ya desteğimizi arttırarak devam ettirme kararı aldık. Madrid Zirvesi NATO için önemli bir geçiş dönemi oldu. Rusya'nın stratejik ortaklıktan çıkarılıp tehdit olarak tanımlandığı Yeni Stratejik Konsept kabul edildi ve Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine davet edildi." diye konuştu.

NATO Genel Sekreteri, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, şubat ayında Ukrayna'yı işgalinde iki stratejik hata yaptı. Ukraynalıların değerini anlayamadı ve NATO'nun onu tam bir birlikle destekleyeceğini hesaba katmadı. Rusya şu anda oldukça fazla kayıp veriyor." dedi.

Savaşın çok uzun süreceğinin farkında olduklarını ve NATO üyelerinden uzun süre daha Ukrayna'yı desteklemeye hazırlıklı olmalarını beklediklerini kaydeden Stoltenberg, "Bunun bedelini ödemeye hazırız. Bizler NATO ittifakı olarak maddi bir bedel ödüyoruz ama onlar kanlarıyla çok daha büyük bir bedel ödüyorlar. " değerlendirmesinde bulundu.

"Dünya daha tehlikeli ve daha kırılgan oldu." diyen Stoltenberg, NATO üyesi ülkelere "Enerji bağımlılığına karşı dikkatli olmak lazım. Çin son dönemlerde stratejik yerlerde kendi varlığını daha fazla hissettiriyor. Çin dikkat edilmesi gereken bir ülke." ifadesini kullandı.

TÜRKİYE'DEN 17 MİLLETVEKİLİ KATILDI

NATO-PA'ya, ittifak üyesi 30 ülkeden 269 parlamenter ile 11 ortak delegasyondan ve 8 gözlemci parlamenter delegasyondan 100 kadar parlamenter katılırken, Türkiye'yi NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Osman Aşkın Bak'ın yanı sıra AK Parti'den 7, CHP'den 4, HDP'den 2, MHP'den 2 ve İYİ Parti'den 1 milletvekili temsil etti.

Madrid'de üç gün süren toplantılarda, Rusya'ya karşı savaşta Ukrayna'ya destek öncelik oldu. Ayrıca Madrid'de 28-30 Haziran'da yapılan NATO Zirvesi'nde alınan Yeni Stratejik Konsept kararlarının uygulanması, NATO'nun savunma ve caydırıcılık çalışmaları, Rusya'nın tehditlerine cevap, siber güvenlik, iklim değişikliği sorununun güvenlik üzerindeki etkileri, Afganistan konuları da ele alındı.

Diğer yandan toplantılara katılan yabancı delegasyonların İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 81 kişinin yaralandığı terör saldırısından dolayı başsağlığı dileklerini ilettiği öğrenildi.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de NATO-PA Savunma ve Güvenlik Komisyonunda yönettiği bir oturumda yaptığı konuşmada, "Terörizmle mücadele hepimizin ortak sorumluluğudur. Tüm müttefiklerimize, ortaklarımıza ve dostlarımıza nerede olursa olsun kimden gelirse gelsin terörün her türlüsüne karşı ortak gücümüzü ve dayanışmamızı ortaya koyma çağrısında bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

FİNLANDİYA VE İSVEÇ'İN NATO ÜYELİKLERİNE DESTEK

NATO-PA toplantılarında öne çıkan diğer konulardan biri de Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik süreçlerine destek mesajları oldu.

Finlandiya ve İsveç heyetlerinin de Türk milletvekilleriyle yaptıkları özel toplantılarda NATO üyeliklerine destek aradıkları öğrenildi.

Genel Kurulda, NATO-PA'nın gelecek iki yıl süreyle başkanlığına, tek aday olan Fransız Muhafazakar Partiden Joelle Garriaud Maylam getirildi.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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