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NATO Zirvesi ne zaman, nerede ve saat kaçta yapılacak? 2022 NATO Zirvesi tarihi, saati ve yeri!

Bir süredir dünya siyasetinde ana gündem maddesi haline gelen Ukrayna Rusya savaşı nedeniyle gözler bir kez daha NATO Zirvesi'ne çevrilmiş durumda. Yurt genelinde de merakla beklenen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılım göstereceği NATO Zirvesi ile ilgili son bilgileri bir araya getirdik...

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    NATO Zirvesi ne zaman, nerede ve saat kaçta yapılacak? 2022 NATO Zirvesi tarihi, saati ve yeri!

    Dünya genelinde yakından takip edilen Rusya Ukrayna savaşından son görüntüler gelmeye devam ederken NATO üyesi ülkeler NATO Liderler Zirvesi'nde buluşmak için sözleşti. Peki, şimdiden büyük bir merakla beklenen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı NATO Zirvesi ne zaman, nerede ve saat kaçta yapılacak?
  • 02
    NATO Zirvesi ne zaman, nerede ve saat kaçta yapılacak? 2022 NATO Zirvesi tarihi, saati ve yeri!

    NATO OLAĞANÜSTÜ LİDERLER ZİRVESİ NE ZAMAN?

    NATO Liderler Zirvesi Brüksel’de 24 Mart’ta olağanüstü toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Mart'ta Brüksel'deki NATO Liderler Zirvesi'ne katılacağını, zirvede Rusya-Ukrayna arasındaki süreçle ilgili görüşmeler yapacaklarını bildirdi. Toplantının saati ise henüz belli değil.
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    NATO Zirvesi ne zaman, nerede ve saat kaçta yapılacak? 2022 NATO Zirvesi tarihi, saati ve yeri!

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KATILACAK

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ayın 24'ünde NATO Liderler Zirvesi olacak. Bu zirvede kaldığımız yerden görüşmeleri devam ettirme fırsatını da bulabiliriz. Çünkü Rusya-Ukrayna arasındaki süreç devam ediyor. İki NATO müttefiki olarak neler yapılabilir, ne gibi adımlar atılabilir bunları tekrar değerlendirme imkanı da buluşacağız." diye konuştu.

     

    Perşembe günü Brüksel’de NATO Olağanüstü liderler zirvesinde Rutte ile bir araya geleceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye olarak Ukrayna’daki krizin başından bu yana net tutum takındık. Her vesile ile sağduyu be diyalog çağrısı yaptık. Tansiyonun düşürülmesi ve diplomasiye alan açılması konusuna dikkat çektik. Ukrayna’daki insani dram devam ediyor binlerce sivil hayatını kaybetti. 3 milyonu aşkın insan komşu ülkelere sığındı. Bu gidişata bir an evvel son verilmesi için yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyoruz. Zelenskiy ve Putin ile temaslarımızı sürdürüyorum" açıklamasında bulundu.

     
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    NATO Zirvesi ne zaman, nerede ve saat kaçta yapılacak? 2022 NATO Zirvesi tarihi, saati ve yeri!

    İSPANYA BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞME

    Brüksel’de 24 Mart’ta olağanüstü toplanacak olan NATO Liderler Zirvesi’ne kadar Hollanda Başbakanı Mark Rutte’yi Beştepe’de ağırlayacak olan Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile de telefonda görüşecek. Zirvede Rusya’ya uygulanan ekonomik yaptırımlar, Ukrayna’ya insani yardım, iki ülke arasında yürütülen müzakere süreci ve kalıcı ateşkesin sağlanmasına dönük çabalar ele alınacak.

     

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