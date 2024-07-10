NATO Zirvesi'nin ilk oturumu başladı

NATO Zirvesi'nin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen ilk oturumu başladı.

Liderler, Washington'daki zirve alanında, ABD Başkanı Joe Biden ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından resmi törenle karşılandı, ardından aile fotoğrafı çektirdi.

Daha sonra Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil ettiği NATO Zirvesi'nin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen ilk oturumu başladı. Oturumda, NATO'nun savunma ve caydırıcılık kabiliyeti ile savunma endüstrisiyle işbirliğinin geliştirilmesi gibi konuların ele alınması bekleniyor.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, oturumun başlangıcında yaptığı konuşmada, üye ülkelerin savunma harcamalarını memnuniyetle karşıladığını dile getirdi. REKLAM Asya-Pasifik'te ortaklıkların güçlendirilmesinin önemine işaret eden Stoltenberg, "Bu, Rusya, Çin, İran ve Kuzey Kore arasındaki yakınlaşmayla mücadele etmek için önemli." dedi. "HİÇ OLMADIĞIMIZ KADAR GÜÇLÜYÜZ" Ev sahibi ABD Başkanı Biden da son 75 yılda NATO'nun kalkanıyla üye ülkelerin büyüdüğünü ve geliştiğini belirtti. "Hiç olmadığımız kadar güçlüyüz." diyen Biden, NATO'nun doğu kanadında muharebe kanadının güçlendirildiğini, İsveç ve Finlandiya'nın İttifaka katıldığını ve savunma harcamalarının artırıldığını bildirdi.