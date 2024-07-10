Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya NATO Zirvesi'nin ilk oturumu başladı | Dış Haberler

        NATO Zirvesi'nin ilk oturumu başladı

        ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen Nato Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından resmi törenle karşılanan devlet ve hükümet başkanları, aile fotoğrafı çektirdi. Bunun ardından başlayan ilk oturumda NATO'nun savunma ve caydırıcılık kabiliyeti ile savunma endüstrisiyle işbirliğinin geliştirilmesi gibi konuların ele alınması bekleniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 21:03 Güncelleme: 10.07.2024 - 21:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        NATO Zirvesi'nin ilk oturumu başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        NATO Zirvesi'nin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen ilk oturumu başladı.

        Liderler, Washington'daki zirve alanında, ABD Başkanı Joe Biden ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından resmi törenle karşılandı, ardından aile fotoğrafı çektirdi.

        Daha sonra Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil ettiği NATO Zirvesi'nin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen ilk oturumu başladı.

        Oturumda, NATO'nun savunma ve caydırıcılık kabiliyeti ile savunma endüstrisiyle işbirliğinin geliştirilmesi gibi konuların ele alınması bekleniyor.

        NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, oturumun başlangıcında yaptığı konuşmada, üye ülkelerin savunma harcamalarını memnuniyetle karşıladığını dile getirdi.

        REKLAM

        Asya-Pasifik'te ortaklıkların güçlendirilmesinin önemine işaret eden Stoltenberg, "Bu, Rusya, Çin, İran ve Kuzey Kore arasındaki yakınlaşmayla mücadele etmek için önemli." dedi.

        "HİÇ OLMADIĞIMIZ KADAR GÜÇLÜYÜZ"

        Ev sahibi ABD Başkanı Biden da son 75 yılda NATO'nun kalkanıyla üye ülkelerin büyüdüğünü ve geliştiğini belirtti.

        "Hiç olmadığımız kadar güçlüyüz." diyen Biden, NATO'nun doğu kanadında muharebe kanadının güçlendirildiğini, İsveç ve Finlandiya'nın İttifaka katıldığını ve savunma harcamalarının artırıldığını bildirdi.

        Biden, Rusya'nın hızla Çin, Kuzey Kore ve İran'ın desteğiyle savunma üretimini artırdığını belirterek, "İttifakın geride kalmasına izin veremeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

        İlk kez tüm NATO müttefiklerinin kendi ülkelerinde savunma üretimi gerçekleştirmek için planlar ürettiğine dikkati çeken Biden, böylelikle NATO'nun daha yenilikçi ve rekabetçi olacağını, hızlı şekilde kritik savunma teçhizatı üretebileceğini kaydetti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Nato
        #ABD
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Dış kaynağa erişim arttı'
        'Dış kaynağa erişim arttı'
        Bakan Kacır'dan açıklamalar
        Bakan Kacır'dan açıklamalar
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Immobile'de işlem tamam
        Immobile'de işlem tamam
        Kuvvetli sağanak ile mücadele
        Kuvvetli sağanak ile mücadele
        Kafkametler gemisinin kesilen parçaları yüzeye çıkarıldı
        Kafkametler gemisinin kesilen parçaları yüzeye çıkarıldı
        Fenomen Neslim-İnanç Güngen operasyonunda yeni ayrıntılar: Sıradan ipleri "gençleştirme ipi" diye satmışlar
        Fenomen Neslim-İnanç Güngen operasyonunda yeni ayrıntılar: Sıradan ipleri "gençleştirme ipi" diye satmışlar
        "Önceliğim Galatasaray'da vazgeçilmez olmak"
        "Önceliğim Galatasaray'da vazgeçilmez olmak"
        Marmara'da iki gün ferahlık sonra kaldığımız yerden devam!
        Marmara'da iki gün ferahlık sonra kaldığımız yerden devam!
        BYD Genel Müdürü: 'Ulaşılabilir olacak'
        BYD Genel Müdürü: 'Ulaşılabilir olacak'
        Fenerbahçe'de Maximin transferi bitiyor!
        Fenerbahçe'de Maximin transferi bitiyor!
        Kadın cinayetlerinde vahim tabloyu açıkladı
        Kadın cinayetlerinde vahim tabloyu açıkladı
        Türksat 6A bizi nereye götürecek?
        Türksat 6A bizi nereye götürecek?
        Avrupa devleri Ferdi için geliyor!
        Avrupa devleri Ferdi için geliyor!
        AB tarafından tescillendiler! Sayı 23'e çıktı
        AB tarafından tescillendiler! Sayı 23'e çıktı
        Emekli maaşlarına zam için toplantı
        Emekli maaşlarına zam için toplantı
        "Yapılan şiddeti herkes duymalı"
        "Yapılan şiddeti herkes duymalı"
        İngiltere'nin 'süper zenginleri' ülkeyi terk ediyor
        İngiltere'nin 'süper zenginleri' ülkeyi terk ediyor
        EURO 2024'te son finalist belli oluyor!
        EURO 2024'te son finalist belli oluyor!
        Dünyada çığır açacak sağlık teknolojileri bu merkezden çıkıyor
        Dünyada çığır açacak sağlık teknolojileri bu merkezden çıkıyor