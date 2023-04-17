Nazar Ne Demek?

Sözlükte “bakmak, görmek; düşünmek” anlamındaki nazar kelimesi Türkçede “beğenilen bir şeye kıskançlıkla bakmak ve zarar verecek şekilde onu etkilemek” manasında nazar etmek (göz değmek), Arapça’da ise nazra (isâbetü’l-ayn) şeklinde kullanılır.

Nazar Duası Nedir, Neden Önemlidir?

Nazar duası, İslam kültüründe kötü enerjilere ve olumsuz düşüncelere karşı koruma sağlayan manevi bir ritüeldir. Kötü niyetli bakışların ve enerjilerin zararlı etkilerinden korunmayı amaçlar. Bu dua sayesinde, insanlar kendilerini ve sevdiklerini negatif enerjilerden koruyarak daha huzurlu ve dengeli bir yaşam sürdürebilirler. Nazar duasının önemi, insanların kötü enerjilere karşı manevi bir kalkan oluşturmasına yardımcı olması ve olumsuz etkilerin önüne geçmesinden kaynaklanmaktadır.

Nazar Duası ve İslam Kültüründeki Yeri

Nazar duası, İslam kültüründe binlerce yıldır süregelen bir inanış ve uygulamadır. Kuran-ı Kerim'de ve hadislerde nazarın zararlarına ve korunma yöntemlerine dair bilgiler bulunmaktadır. İslam inancında, nazar duası özellikle İslam Peygamberi Hz. Muhammed tarafından da tavsiye edilmiş ve uygulanmıştır. Bu nedenle, nazar duası İslam kültüründe önemli ve köklü bir yere sahiptir.

Nazara Karşı Ne İyi Gelir?

Kem gözlerden ya da nazardan koruduğuna inanılan yöntemler her toplumda farklılık gösterir. Nazara karşı ne iyi gelir sorusunun yanıtı olarak, İslam dininde bazı hadislerde nazardan ve Hz. Muhammed'in nazardan korunmak için okuduğu dualardan bahsedilmiştir. Nazar veya İn Yekad ayeti, Müslüman halkların yaşamlarında en çok kullandığı ve aynı şekilde kâmil bir şekilde yazarak nazardan korunmak amacıyla evlerin girişlerine astığı Kur'an-ı Kerim ayetlerden birisidir.

Nazardan Nasıl Korunur?

Nazarın mahiyeti ve nasıl olduğu kesin olarak bilinmemekle beraber, bazı kimselerin bakışlarıyla olumsuz etkiler meydana getirebildikleri dinen de kabul edilmektedir. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de, “İnkâr edenler Kur’an’ı dinlediklerinde, neredeyse seni gözleriyle yıkıp devireceklerdi.” (Kalem, 68/51-52) buyurulmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Göz değmesi (nazar) haktır.” (Buhârî, Tıb, 36) buyurmuş; yüzünde sarılık gördüğü biri için; “Bunun için dua edin, çünkü kendisinde nazar var.” (Buhârî, Tıb, 35) demiştir.

Resûlullah’ın (s.a.s.) nazar değmesine karşı Muavvizeteyn (Felâk ve Nâs) sûrelerini okuduğu; ashabına da bunları okumalarını tavsiye ettiği rivayet edilmektedir (Tirmizî, Tıb, 16; İbn Mâce, Tıb, 32).