Nazilli'de yaşlı adam, traktörünün yanında ölü bulundu

Aydın Nazilli'de odun toplamak için kestane bahçesine giden yaşlı adam, traktörünün yanında ölü bulundu
Nazilli ilçesi Samailli Mahallesi'nde, yol kenarında duran traktörün yanında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Sağlık ekipleri, söz konusu kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. AA'nın haberine göre; ölen kişinin Mehmet Balcıoğlu (72) olduğu tespit edildi.
Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Aydın Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Balcıoğlu'nun, odun toplamak için traktörüyle kendisine ait kestane bahçesine gittiği öğrenildi.