NBA'de Alperen Şengün ve Cedi Osman 15'er sayı attı, takımları kazandı! Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli basketbolcular Alperen Şengün ve Cedi Osman'ın takımları Houston Rockets ve San Antonio Spurs geceyi galibiyetle tamamlarken, iki basketbolcu da 15'şer sayıyla mücadele etti.

NBA'de normal sezona 8 maçla devam edildi. Alperen'in takımı Houston Rockets, deplasmanda Memphis Grizzlies'ı 103-96 yenerek galibiyet serisini 5 maça çıkardı ve bu sezon 13. kez kazandı.

Alperen Şengün'ün 15 sayı, 7 ribaunt ve 1 asistle mücadele ettiği Rockets'ta, Dillon Brooks 26 sayı, 7 ribaunt ve 1 asist, Fred VanVleet 16 sayı, 6 ribaunt ve 8 asistle oynadı.

Bu sezonki 18. yenilgisini yaşayan Grizzlies'ta, Desmond Bane 28 sayı ve 13 ribauntla "double-double" yaparken, Jaren Jackson 22 sayı, 3 ribaunt ve 2 asistle mücadele etti. CEDİ OSMAN'LI SPURS 15 MAÇ SONRA KAZANDI

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği San Antonio Spurs, sahasında Los Angeles Lakers'ı 129-115 mağlup ederek 15 maçlık galibiyet hasretine son verdi. REKLAM Spurs'te Cedi Osman 15 sayı, 2 ribaunt ve 6 asistle oynarken, Devin Vassell 36 sayı, 6 ribaunt ve 3 asist, Keldon Johnson ise 17 sayı, 2 ribaunt ve 3 asistle galibiyete katkı sağladı. Lakers'ta 23 sayı ve 14 asistle "double-double" yapan LeBron James ile 22 sayı, 7 ribaunt ve 4 asistle oynayan Austin Reaves'in performansları yenilgiyi önleyemedi. SONUÇLAR Charlotte Hornets-New Orleans Pelicans: 107-112 Washington Wizards-Indiana Pacers: 137-123 Philadelphia 76ers-Detroit Pistons: 124-92 Toronto Raptors-Atlanta Hawks: 104-125 Boston Celtics-Orlando Magic: 128-111 San Antonio Spurs-Los Angeles Lakers: 129-115 Memphis Grizzlies-Houston Rockets: 96-103 Phoenix Suns-New York Knicks: 122-139