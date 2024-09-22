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        Haberler Spor Basketbol NBA NBA tarihinin en ünlü takım spikerlerinden Al McCoy hayatını kaybetti - Basketbol Haberleri

        NBA tarihinin en ünlü takım spikerlerinden Al McCoy hayatını kaybetti

        NBA'de yarım yüzyıldan daha uzun bir süre maç anlatan ve Phoenix Suns'ın sesi olarak nitelendirilen efsanevi spiker Al McCoy 91 yaşında yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 19:51 Güncelleme: 22.09.2024 - 19:51
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        Al McCoy hayatını kaybetti!
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        Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'nde (NBA) yarım yüzyıldan daha uzun bir süre maç anlatan ve Phoenix Suns'ın sesi olarak nitelendirilen efsanevi spiker Al McCoy 91 yaşında yaşamını yitirdi.

        Kulübün duyurduğu ölüm haberinde, ölüm nedeni açıklanmadı. McCoy, NBA tarihinde en uzun süre görev yapan takım spikeriydi ve 51 yıl boyunca Suns maçlarını anlattı. İlk maçını 27 Eylül 1972'de, son maçını ise 11 Mayıs 2023'te anlattı.

        NBA ve Phoenix Suns’ın efsanevi yıldızı Charles Barkley ise ünlü spikerin ölümüyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Al McCoy, Phoenix, Phoenix Suns ve basketbolu seven insanlar için harika olan her şeyi temsil ediyordu. Al ile çalışmaktan onur duydum ve mutlu oldum, onu özleyeceğim."

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