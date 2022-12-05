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Ne kadar emekli maaşı alırım? EYT emekli maaş hesaplama sayfası 2022!

Emekli maaş hesaplama ekranı ile ilgili araştırmalar başladı. EYT ile ilgili son gelişmelerin ardından konuya ilişkin binlerce vatandaş; emekli olunca ne kadar maaş alırım sorusunun yanıtına ilişkin sorgulamalarını artırdı. Konuya dair tüm bilinmesi gerekenleri derledik...

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  • Ne kadar emekli maaşı alırım? EYT emekli maaş hesaplama sayfası 2022! SGK 4/A, 4/B, 4/C emekli maaşı hesaplama

    SGK, yurt genelinde binlerce kişiyi yakından ilgilendiren "ne kadar emekli maaşı alırım" uygulamasını vatandaşların erişimine açtı. Söz konusu açıklamanın ardından 4/A, 4/B ve 4/C olmak üzere emekli maaş hesaplama ile iligli bilgileri derledik...
  • Ne kadar emekli maaşı alırım? EYT emekli maaş hesaplama sayfası 2022! SGK 4/A, 4/B, 4/C emekli maaşı hesaplama

    EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

    Emekli maaşı hesaplaması, çalışma günü, prim ödemesi gibi pek çok kritere göre değişiklik gösteriyor.
  • Ne kadar emekli maaşı alırım? EYT emekli maaş hesaplama sayfası 2022! SGK 4/A, 4/B, 4/C emekli maaşı hesaplama

    Sosyal Güvenlik Kurumu da kendi sitesinde yer verdiği maaş ve emeklilik zamanı bilgileriyle birlikte, kesinlik içermeden emekli olduğunuzda alacağınız maaşı belirtiyor.
  • Ne kadar emekli maaşı alırım? EYT emekli maaş hesaplama sayfası 2022! SGK 4/A, 4/B, 4/C emekli maaşı hesaplama

    EMEKLİ OLURSAM NE KADAR MAAŞ ALIRIM?

    SGK tarafından uygulamaya konan 'Emekli olursam ne kadar maaş alırım' ekranıyla birlikte, EYT'li olmaya hak kazanacak kişiler maaşlarını hesaplayabiliyor.
  • Ne kadar emekli maaşı alırım? EYT emekli maaş hesaplama sayfası 2022! SGK 4/A, 4/B, 4/C emekli maaşı hesaplama

    4A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

    uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ sayfasına girilip, sayfada istenen bilgiler giriliyor;

    T.C Kimlik numarası,

    SSK Sicil Numarası,

    Baba adı,

    Nüfus il,

    Doğum tarihi bilgileri.

    'Sorgula' butonuna basınca emeklilik hesaplaması yapılabiliyor.

    4/A EMEKLİ MAAŞ HESAPLAMA EKRANI
  • Ne kadar emekli maaşı alırım? EYT emekli maaş hesaplama sayfası 2022! SGK 4/A, 4/B, 4/C emekli maaşı hesaplama

    4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

    uyg.sgk.gov.tr adresinde 4B emekli maaşı hesaplama sayfasına girilip, TC Kimlik numarası, kurum ve güvenlik kodu yazılınca emeklilik hesaplaması yapılabiliyor.

    4/B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ
  • Ne kadar emekli maaşı alırım? EYT emekli maaş hesaplama sayfası 2022! SGK 4/A, 4/B, 4/C emekli maaşı hesaplama

    4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

    uyg.sgk.gov.tr/HizmetHesabi4c/ sayfasına girince şu bilgiler isteniyor:

    Doğum tarihi,

    Cinsiyet,

    4A çalışma süresi

    Başlangıç ve bitiş tarihi.

    Hizmet türünü seçtikten sonra altta bulunan hesapla butonuna basılıyor ve emeklilik hesaplaması yapılıyor.

    4/C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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