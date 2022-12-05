SGK, yurt genelinde binlerce kişiyi yakından ilgilendiren "ne kadar emekli maaşı alırım" uygulamasını vatandaşların erişimine açtı. Söz konusu açıklamanın ardından 4/A, 4/B ve 4/C olmak üzere emekli maaş hesaplama ile iligli bilgileri derledik...