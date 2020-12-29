Vakalar ne zaman bitecek? 0:00 / 0:00

Bir yıldır canla başla Covid-19 aşısı için çalışılırken güzel haberler aynı anda geldi ve aşı bulundu. Ancak hepimizin göz ardı ettiği bir şey oldu. Aşının bulunduğu haberi çoğumuzda rehavete yol açtı ve vaka sayıları çok ciddi anlamda artış gösterdi. Hâlbuki aşının bizi hastalıktan korur hale gelmesi ve tüm dünyada rahat bir nefes alınması için toplumun büyük bir yüzdelik diliminin aşılanmış olması gerekiyor. Bu ise elbette ki tüm dünya için ciddi bir zaman alacak ve görünen o ki 2021 ikinci yarısını geçecek. Dolayısıyla herkesin kendisini koruması ve ciddi bir "kapanmaya" gidilmesi gerek. Peki, ne kadar süre kapanılırsa vakalar biter?

SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞI NE ZAMAN OLUŞUR?

Vakaların kontrol edilebilmesi için öncelikle bu sorunun cevabını vermek gerekiyor. Sürü bağışıklığına ulaşılması için toplumun büyük çoğunluğu virüse karşı antikor geliştirmiş olmalı. Antikor geliştirmenin de 2 yolu var: Birincisi hastalığı atlatmak, ikincisi aşı olmak. Hastalığı atlatanların antikorlarının ne kadar koruduğu henüz net değil. Bu nedenle enfeksiyonu geçirmek mantıklı bir yol değil gibi. Aşılarda ise koruyuculuğu daha yüksek ve uzun süre olsa da ne kadar sürede bir yenilenmesi gerektiği net değil. Dolayısıyla hala bu kadar soru işareti varken en iyi yol hala mesafe ve maske gibi görünüyor.

YENİ ZELANDA DÜNYAYA NASIL ÖRNEK OLDU?

Covid-19 sürecinde hızlıca önlem alarak pandemiyi kendi ülkelerinde durdurmayı başaran ve tüm dünyaya örnek olan bir ülke var: Yeni Zelanda. Bu minik ada ülkesinin 40 yaşındaki kadın Başbakanı Jacinda Ardern virüs dünyada duyulur duyulmaz ilk olarak hastanelerin nasıl organize edileceğine dair bir toplantı düzenleyerek kararlar alıyor. 28 Şubat'ta Yeni Zelanda'da ilk vaka görülüyor. Virüsün tehlike boyutu anlaşıldıktan sonra 26 Mart'ta ülkede 5 haftalık bir sokağa çıkma yasağı ilan ediliyor ve bu süreçte ülkeye giriş çıkışlar da yasaklanıyor. 5 haftalık kapanmanın ardından yeni vakalar görülmeye devam ederken yasak 2 hafta daha uzatılıyor. 8 Haziran'da ise ülkede pandeminin bittiği açıklanıyor. Şu ana kadar dünyada 76 milyondan fazla insan koronavirüse yakalandı. Yeni Zelanda'da ise pandeminin başladığı günden, bugüne kadar görülen toplam vaka sayısı 2 bin 121. Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenler ise 25 kişi.

NEDEN EN AZ 5 HAFTA KAPANMA ŞART?

Covid-19 için ülkemizde çeşitli sağlık kuruluşları ve dernekler kapanma çağrısı yaparak en az 2 hafta sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi gerektiğini ifade etti. Ancak virüsün tamamına yakın oranda kaybolması için kapanma süresi minimum 5 hafta olmalı. Şu anda toplumun yüzde 80'i izole edilerek, tüm önlemler alınarak kapanırsa bundan 5 hafta sonra vaka sayılarının neredeyse tamamına yakını azalacak ve normale dönecek. Çünkü şu anda Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği izolasyon süresi 10 gün. Ancak eğer 10 günün ardından halsizlik, ateş, burun akıntısı ve ishal devam ediyorsa bu belirtiler geçene kadar izolasyona devam etmek zorundasınız. Yani bu da aslında hastalığın bulaşma süresinin ne kadar uzun olduğunu gösteriyor.

Ne yazık ki şu anda yeterli alan olmadığından Covid-19 testiniz pozitif çıktığında özel bir alanda izole edilemiyorsunuz ve eve gönderiliyorsunuz. Tabi eğer özel aracınız yoksa toplu taşıma kullanarak eve dönüyorsunuz... Bir diğer sıkıntı da acillerde başka hastalık için gitseniz bile covid şüpheli hastalarla yanyana yatmak zorunda kalmanız. Sistemin şu an bu şekilde işliyor olması ise vaka sayılarının önü alınamayacak şekilde artışındaki sebeplerden biri. Aşının bulunması ile bazılarımıza gelen rehavet ayrı bir sorun yarattı. Sanki aşı bulunduğu için artık virüsten korunma tedbirleri alma ihtiyacımız ortadan kalkmış gibi bir yanılgı içine girdik. Fakat şunun iyi ifade edilmesi gerekiyor, ülkemizde bulunan nüfusun büyük bir çoğunluğu aşılanmadan ve farklı aksiyonlar alınmadan bu şekilde devam edersek vaka ve ölüm sayıları günden güne artarak devam edecektir.