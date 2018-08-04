Necaxa - Lobos BUAP maçı heyecanı

Meksika Liga MX Apertura maçında Necaxa ile Lobos BUAP, 05 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 01:00. 3 puanlı Necaxa 11. sırada bulunuyor, Lobos BUAP 3 puana sahip ve 7. sırada. Ev sahibi Necaxa, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Lobos BUAP, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 419 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Necaxa kazanırsa 1.50, beraberlik çıkarsa 3.30, Lobos BUAP sahadan galip ayrılırsa 4.30 oranını elde edecekler. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Necaxa önceki hafta Monarcas Morelia mücadelesinde 1-2 yenildi.

Lobos BUAP, Puebla karşılaşmaında 0-1 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Necaxa, 2 gol attı ve 1 gol yedi.

Lobos BUAP, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Lobos BUAP, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

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