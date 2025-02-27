Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Neçirvan Barzani'den tarihi çağrı yorumu | Dış Haberler

        Neçirvan Barzani'den tarihi çağrı yorumu

        IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan tarafından yapılan tarihi çağrıya dair yorumda bulundu. Barzani, silah yoluyla iyi sonuçlar elde edilemeyeceğini ifade ederek, çağrıyı olumlu karşıladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2025 - 19:51 Güncelleme: 27.02.2025 - 20:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Neçirvan Barzani'den tarihi çağrı yorumu
        ABONE OL

        IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan tarafından yapılan tarihi çağrıya dair yorumda bulundu. Barzani, silah yoluyla iyi sonuçlar elde edilemeyeceğini ifade ederek, çağrıyı olumlu karşıladı.

        Barzani, PKK terör örgütüne çağrıya uyması konusunda talepte bulundu.

        Türkiye'deki barış sürecine tam destek verdiklerini duyuran Neçirvan Barzani, sürecin başarıya ulaşması için iş birliğine hazır olduklarını belirtti.

        IKBY Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve AK Parti yönetimini sürece verdikleri katkıdan dolayı saygı ve takdirle karşıladıklarını dile getirdi.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        DEM heyetinden İmralı ziyareti sonrası açıklama
        DEM heyetinden İmralı ziyareti sonrası açıklama
        Tarihi İmralı çağrısının kronolojisi
        Tarihi İmralı çağrısının kronolojisi
        İmralı çağrısı dış basında da yer aldı
        İmralı çağrısı dış basında da yer aldı
        İmralı mesajını meydanda dinlendiler
        İmralı mesajını meydanda dinlendiler
        Youssef En-Nesyri'den kariyer rekoru!
        Youssef En-Nesyri'den kariyer rekoru!
        Maçta müthiş heyecan!
        Maçta müthiş heyecan!
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        27 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        27 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        İmamoğlu'na bilirkişi iddianamesi! 12 Haziran'da hakim karşısına çıkacak
        İmamoğlu'na bilirkişi iddianamesi! 12 Haziran'da hakim karşısına çıkacak
        Bekçilikten döner zinciri patronluğuna! 'Maydonoz'un 1 numarasının ifadesi çıktı!
        Bekçilikten döner zinciri patronluğuna! 'Maydonoz'un 1 numarasının ifadesi çıktı!
        Fenerbahçe kupada namağlup çeyrek finalde!
        Fenerbahçe kupada namağlup çeyrek finalde!
        Aidat kirayı geçerse farkı ev sahibi ödeyecek
        Aidat kirayı geçerse farkı ev sahibi ödeyecek
        Döviz mevduatlarında 1.5 yılın en hızlı artışı
        Döviz mevduatlarında 1.5 yılın en hızlı artışı
        Lemina taşları yerinden oynatıyor
        Lemina taşları yerinden oynatıyor
        Nadir ve tanısı konulamayan 12 hastalık tespit edildi
        Nadir ve tanısı konulamayan 12 hastalık tespit edildi
        Mahkemeden Şener'in oğlu için karar!
        Mahkemeden Şener'in oğlu için karar!
        Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti!
        Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti!
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        "Detay vermeye utanıyorum"
        "Detay vermeye utanıyorum"
        Sık sık acıkmanızın nedeni bu olabilir!
        Sık sık acıkmanızın nedeni bu olabilir!