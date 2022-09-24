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Parmak çıtlatmanın gerçek nedeni nedir?

Bazı insanlar için parmak çıtlatmak rahatlatıcı bir alışkanlıkken bazı insanları da rahatsız edebilmektedir. Parmak çıtlatmanın haricinde boyun ve bel bölgesindeki kemiklerin çıtlatılması ise uzmanlar tarafından tavsiye edilmiyor.

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  • Neden parmak çıtlatırız, parmak çıtlatmak zararlı mıdır?

    PARMAK ÇITLATMAK ZARARLI MIDIR?

    Doç.Dr. Ozan Volkan Yurdakul, parmakları çıtlatmanın bilimsel olarak kanıtlanmış bir zararı olmadığını söyledi. Bu konuda yapılan çalışmalarda parmak çıtlatan insanların eklemleriyle çıtlatmayanlar arasında bir fark olmadığını da belirtti.
  • Neden parmak çıtlatırız, parmak çıtlatmak zararlı mıdır?

    İnsanların % 25- 54 ‘nün parmak çıtlatmaya meyilli olduğunu söyleyen Yurdakul, “Parmak çıtlatmayla ilgili iki görüş mevcut. Bunlardan ilki ‘kavitasyon’ dediğimiz olgu. Bu görüşe göre içinde gaz çözünebilen sıvılarda basınç azaldığında gaz molekülleri kabarcık halinde açığa çıkar. 
  • Neden parmak çıtlatırız, parmak çıtlatmak zararlı mıdır?

    Bunu gazlı içeceklerin kapağının açılmasıyla gaz kabarcıklarının oluşması gibi düşünebiliriz. Eklem sıvısı da bu özelliktedir. Bu sıvıda açığa çıkan gaz kabarcıkları da birleşip patlatıldığında gelen 'çıt' sesi, parmak çıtlatmada duyduğumuz sestir.
  • Neden parmak çıtlatırız, parmak çıtlatmak zararlı mıdır?

    Diğer görüş ise 'Tribonükleasyon' olarak adlandırılır. Bu görüşe göre ise içerisinde gaz çözünen sıvılarda katı ortamlar birbiriyle temas ettiği zaman, ayrılmaları için daha fazla kuvvete ihtiyaç duyulur. 
  • Neden parmak çıtlatırız, parmak çıtlatmak zararlı mıdır?

    Bu ayrılma esnasında da yine gaz kabarcıkları ortaya çıkar ve birleşip patlayarak 'çıt' sesine neden olur" diye konuştu. Patlayan gaz kabarcıklarının eklem sıvısında tekrar çözünmesinin bir miktar zaman aldığını ifade eden Yurdakul, "Bu yüzden, parmak çıtlatma alışkanlığına sahip olan insanlar, parmaklarını bir kez çıtlattıktan sonra 15-20 dakika kadar bir daha çıtlatamazlar" dedi.
  • Neden parmak çıtlatırız, parmak çıtlatmak zararlı mıdır?

    PEKİ NEDEN PARMAK ÇITLATIRIZ?

    Gerginlik: Bacaklarınızı sallamak, ellerinizi ovuşturmak gibi, parmak boğumlarınızı kırmak da gergin hissettiğinizde yapabileceğiniz hareketler arasında.
  • Neden parmak çıtlatırız, parmak çıtlatmak zararlı mıdır?

    Çıkan sesin hoşa gitmesi: Parmak çıtlatmanın çıkardığı ses birçok insanın hoşuna gitmektedir.
  • Neden parmak çıtlatırız, parmak çıtlatmak zararlı mıdır?

    Stres: Stresli insanlar genellikle parmaklarıyla çok oynarlar. Parmak çıtlatmakta stresi azaltan bir oyalanma etkisi yaratır.
  • Neden parmak çıtlatırız, parmak çıtlatmak zararlı mıdır?

    Rahatlama Hissi: Birçok insan parmaklarını çıtlattıktan sonra bir rahatlama duygusu yaşar.
  • Neden parmak çıtlatırız, parmak çıtlatmak zararlı mıdır?

    Alışkanlık: Parmak çıtlatmak bazen de alışkanlık haline gelebilir. Uzmanlara göre günde beş veya daha fazla parmak çıtlatmak artık alışkanlığa dönüşmüş bir davranıştır.

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