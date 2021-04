Nefes kesen kurtarma! Dev gemi alabora! 0:00 / 0:00

DHA

Hollanda bandıralı `Eemslift Hendrika´ gemisinin tehlike sinyali göndermesi üzerine Norveç Ortak Kurtarma Koordinasyon Merkezi harekete geçti. Dev dalgalar arasında kalan geminin 12 mürettebatı kurtarma operasyonu sonucu kurtarıldı.

GEMİNİN MOTORLARI DURDU

DHA'da yer alan habere göre korku dolu anlar ise kameraya an be an kaydedildi.

Norveç medyası, geminin motorlarının durduğunu, 350 ton ham petrol, 50 ton da dizel yakıt taşıyan geminin alabora olması durumunda denizin petrolle kaplanacağını ifade etti.

ÖNCE 8 MÜRETTEBAT KURTARILDI

Dalgalarla boğuşan gemiye helikopterle yaklaşan kurtarma ekipleri, 12 kişilik mürettebattan önce 8´ini kurtardı.

Dev dalgalarla mücadele etmek üzere 3 denizci ile gemide kalan kaptan, motorlar durunca Norveç kurtarma ekipleri tarafından gemiden alındı.

GEMİNİN BATMAMASI İÇİN GÖRÜŞME YAPILDI

Norveç Sahil Güvenliği ile geminin bağlı olduğu şirket arasında başlatılan görüşmede geminin alabora olma ihtimaline yönelik alınacak önlemlerin ele alındığı belirtildi.