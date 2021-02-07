Neşeli Günler filminin ünlü aktörü Christopher Plummer 91 yaşında hayatını kaybetti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBBCDünya
ABONE OL

Neşeli Günler filminin ünlü aktörü Christopher Plummer 91 yaşında hayatını kaybetti

Neşeli Günler filmindeki Kaptan Von Trapp rolüyle hafızalara kazınmış ünlü Kanadalı aktör Christopher Plummer, 91 yaşında hayatını kaybetti.

Neşeli Günler filminin ünlü aktörü Christopher Plummer 91 yaşında hayatını kaybetti
BBC TÜRKÇE
Christopher Plummer, hakkındaki taciz suçlamaları sebebiyle Reuters
Christopher Plummer, hakkındaki taciz suçlamaları sebebiyle "All the Money in the World" filminden çıkarılan Kevin Spacey'in yerine filme dahil olmuştu.

Neşeli Günler filmindeki Kaptan Von Trapp rolüyle hafızalara kazınmış ünlü Kanadalı aktör Christopher Plummer, 91 yaşında hayatını kaybetti.

2012 yılında Beginners filminde oynadığı rolle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar'ına layık görülen Plummer, 2010 yılında The Last Station ve 2018'de All the Money in the World filmleriyle Oscar'a aday gösterilmişti. Plummer, 82 yaşında aldığı Oscar'la ödülü alan en yaşlı kişi olarak tarihe geçmişti.

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi yayımladığı taziye mesajında, Plummer için "izleyicileri nesiller boyunca büyüleyen aktör" olarak bahsetti ve "Her zaman özlenilecek" dedi.

https://twitter.com/TheAcademy/status/1357758626727817216

Bafta ise yayımladığı mesajında, 1950'lerden bu yana sergilediği işlerden övgüyle bahsetti.

The Sound of Music'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise Plummer'ın ölümü sebebiyle duyulan derin üzüntü dile getirildi.

https://twitter.com/SoundofMusic/status/1357757991051747328

Edinilen bilgiye göre Plummer, ABD'nin Connecticut eyaletindeki evinde vefat etti. Yaşamını yitirdiği esnada eşi Elaine Taylor da yanındaydı.

46 yıllık menajeri ve arkadaşı Lou Pitt, Plummer'ın ölümünün ardından, "İşine duyduğu saygı ve derin bağlılıkla olağanüstü bir adamdı" sözlerini kullandı.

Plummer'ın Kanada için ulusal bir hazine olduğunu dile getiren Pitt, "Sanatı ve insanlığı ile kalplerimize dokunmayı başardı. Onun efsanevi yaşamı nesiller boyu sürecek. Sonsuza kadar bizimle olacak" diye konuştu.

2016 yapımı The Exception filmindeki rol arkadaşı aktör Eddie Marsan, Plummer'ın ölümü sonrasında yaptığı açıklamada, "Artık kanıtlayacağı hiçbir şey yoktu. Bu yüzden tamamen özgür, nazik, komik, yaramaz ve izlemesi güzeldi. Huzur içinde uyusun..." dedi.

- Getty Images
Plummer, 1965 yapımı Neşeli Günler (The Sound of Music) isimli filmde yer aldı.

Broadway'de ve Royal Shakespeare Company'de canlandırdığı roller ile TV ve sinemadaki yer aldığı yüzlerce proje ile ihtişamlı bir kariyere sahip olan Plummer, Julie Andrews ile birlikte rol aldığı Neşeli Günler müzikal filmiyle büyük bir şöhrete sahip olmuştu.

1929 yılında Toronto'da dünyaya gelen Plummer'ın çocuk yaşlarından itibaren sanata teşvik edildi. Büyük dedesi eski Kanada Başbakanı Sir John Abbott olan Plummer'ın çocukluğu Montreal'de geçti.

Oyunculuk kariyeri öncesinde piyano eğitimi alan Plummer, profesyonel olarak piyano çalmayı "çok yalnız ve çok zor bir iş" olarak değerlendirdi.

- Reuters
Christopher Plummer ve Julie Andrews

Plummer ilk kez 1954 yılında ilk kez New York'ta aktrist Mary Astor ile sahneye çıktı. 1958 yılında ise ilk sinema filmi Stage Struck'ta yer aldı. 1974 yılında Cyrano de Bergerac rolü ile Tony ödülüne layık görüldü.

Aktrist Tammy Grimes de dahil olmak üzere toplam üç evlilik yapan Plummer, 1970'ten bu yana İngiliz dansçı ve oyuncu Elaine Taylor ile evliydi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Navalni'ye ilk müdahaleyi yapan doktorun aniden öldüğü açıklandı
BBCNavalni'ye ilk müdahaleyi yapan doktorun aniden ...
Danimarka dünyanın ilk enerji adasını inşa edecek
BBCDanimarka dünyanın ilk enerji adasını inşa edecek
Covid: İngiltere'de otellerde karantina uygulaması 15 Şubat'ta başlayacak, 'Kırmızı liste'de hangi ülkeler var?
BBCİngiltere'nin 'Kırmızı listesinde' hangi ülkeler var?
Aziz Nesin'lik olay! Son dakika: Kayıtlarda ölü, gerçekte diri
BBCFransız kadının hayatı alt üst oldu! Ölü mü diri mi?
Biden: Diplomasi yeniden merkezde olacak, ABD Yemen'deki operasyonlara destek vermeyecek
BBCBiden: Diplomasi yeniden merkezde olacak, ABD ...
İngiltere'de kömür madeni projesine tepki: 'İklim zirvesi öncesi ülkenin inandırıcılığını zedeliyor'
BBCİngiltere'de kömür madeni projesine tepki: 'İklim ...
NASA, Mars projesinde nükleer roket kullanabilir: 'Yolculuk süresi 3 aya inecek'
BBCNASA, Mars projesinde nükleer roket kullanabilir: ...
Myanmar'da darbe: Askeri yönetim Facebook'a erişimi engelledi
BBCMyanmar'da darbe: Askeri yönetim Facebook'a erişimi ...
Proud Boys: Kanada, Trump destekçisi aşırı sağcı Proud Boys grubunu 'terör örgütü' olarak kabul etti
BBCProud Boys: Kanada, Trump destekçisi aşırı sağcı ...
'Kadınlar çok konuşuyor' diyen Japonya Olimpiyat Komitesi Başkanı Mori özür diledi
BBC'Kadınlar çok konuşuyor' diyen Japonya Olimpiyat ...