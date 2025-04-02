Nesli tehlike altındaki sarı benekli semender görüldü
Adana'da nesli tehlike altındaki sarı benekli semender bir süre görüldükten sonra kayboldu
Giriş: 02.04.2025 - 21:43 Güncelleme: 02.04.2025 - 21:50
Adananın Saimbeyli ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki, "Türk semenderi" olarak bilinen sarı benekli semender görüldü.
Himmetli İlkokulu bahçesinde, korumada öncelikli ve azalan varlık durumuna sahip türlerden olan sarı benekli semender görüntülendi.
Semender, bir süre sonra gözden kayboldu.
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