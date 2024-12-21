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        Haberler Yaşam Nesli tükenme tehlikesi altındaki Kuzey Atlantik buzul balinası, yavrusuyla görüntülendi

        Nesli tükenme tehlikesi altındaki Kuzey Atlantik buzul balinası, yavrusuyla görüntülendi

        ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), nesli tehlike altında olan Kuzey Atlantik buzul balinası ve yavrusunun yüzdüğü görüntüleri paylaştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 15:21 Güncelleme: 21.12.2024 - 15:21
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        Yavrusuyla görüntülendi... Nesli tehlikede
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        ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), nesli tehlike altında olan Kuzey Atlantik buzul balinası ve yavrusunun yüzdüğü görüntüleri paylaştı.

        Yapılan açıklamada,12 yaşında olan buzul balinasının kaydedilen ilk yavrusu olduğu belirtildi.

        NOAA'dan 2023’te yapılan açıklamada, büyük balina türleri arasında ‘yok olma tehlikesi en yüksek’ olan buzul balinalarının sayısının, dünya genelinde toplamda 350'den daha az olduğu ve 70'ten az dişi sayısıyla tükenmenin eşiğinde olduğu ifade edildi.

        Son 6 yılda 36 buzul balinasının öldüğü, 33'ünün ağır yaralandığı ve 45'inin hafif yaralanmalara veya hastalığa maruz kaldığı kaydedildi.

        Ölümlerin çoğunun gemilerin buzul balinalarına çarpması nedeniyle gerçekleştiği bildirildi.

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        #Kuzey Atlantik buzul balinası
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