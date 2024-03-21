Neslihan Atagül: Milano'da Türk dizilerine hayranlar

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Neslihan Atagül, Ataşehir'de görüntülendi. Geçtiğimiz haftalarda hem iş için hem de tatil için Milano'ya giden Atagül, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Atagül; bu konuda şunları söyledi; "Bizi harika ağırladılar. Hem iş hem ziyaret oldu. Biraz çalıştık, biraz da gezdik. Kısaydı tabii ama bu hafta sonunda program yayınlanacak sanırım. Talk show programıydı, normal ve güzel bir sohbet ettik."