Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, 7 yıl önce oynadığı film ile ilgili Atagül, “7 yıl sonra filmimi izlemek bambaşka bir duygu. Çok sevdiğim bir filmdi. Kendimi çok şanslı hissettim” dedi.

Muhabirlerin, “7 yok sonra oyunculuk anlamında ne değişti?” sorusuna oyuncu, “O zaman 18 yaşında idim. Duygu aynı kalıyor ama izlerken keşke bazı yerleri böyle oynamasa idim dediğim yerler oldu” dedi.

Sevgililer Günü’nü eşi Kadir Doğulu’yla kutlamadıklarını söyleyen Neslihan Atagül, “Sevgililer gününde Kadir sette ben buradayım dedi. Biz kadirle evlenmeden öncede Sevgililer Günü'nü kutlamıyorduk. Sevgiler Günü benim için bir şey ifade etmiyor. Aşk benim için birçok şeyin toplamı ama aşk aslında gitmek istediğin yer” dedi.