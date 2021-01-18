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Neslihan Atagül'ün hastalığı nedir, son durumu nasıl? - Neslihan Atagül'den korkutan haber

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül'den kötü haber... Bir süre önce hastalandığı iddia edilen güzel oyuncunun hastalığı ortaya çıktı. Peki Neslihan Atagül'ün hastalığı nedir, son durumu nasıl? İşte Neslihan Atagül'ün rahatsızlığının ayrıntıları...

Neslihan Atagül'ün hastalığı nedir, son durumu nasıl? - Neslihan Atagül'den korkutan haber

Kendisi gibi oyuncu olan Kadir Doğulu (38) ile mutlu bir evlilik sürdüren Neslihan Atagül'den (28) üzücü bir haber geldi. Son dönemde hızla kilo kaybeden güzel oyuncunun bir süredir bağırsak hastalığıyla mücadele ettiği öğrenildi.

tv100'de yer alan habere göre; Doktorlar, Neslihan Atagül'e 'geçirgen bağırsak sendromu' teşhisi koydu. Rahatsızlığından dolayı yaşam kalitesi ciddi şekilde etkilenen ünlü oyuncunun 10 gün rapor aldığı ortaya çıktı.

GEÇİRGEN BAĞIRSAK SENDROMU NEDİR?

Bağırsak hücreleri arasındaki sıkı bağlar filtre görevi görür. Bu şekilde oluşturulmuş filtreye benzer yapı, bağırsaklardan kana sadece besin öğeleri, su, vitamin-mineraller gibi yararlı bileşenlerin geçmesine izin verir. Bu sıkı bağların bozulması sonucunda Geçirgen Bağırsak Sendromu meydana gelmektedir.

KADİR DOĞULU DA BAĞIRSAKLARINDAN SORUN YAŞIYOR

Armağan Çağlayan’ın Youtube kanalında 'Gör Beni' adıyla yaptığı programa konuk olan Kadir Doğulu, sağlıyla ilgili yaşadığı problemler hakkında konuşmuştu.

Doğulu, "Üç yıldır bağırsaklarımda sıkıntı var. 'İrritabl bağırsak sendromu' deniyor buna. Bununla ilgili coğrafyamı, gıdaları tanımaya başlayınca bedensel bir şifa başladı ve ilaç kullanmadan iyileştim. Doktorlar ilaç bulamadı buna. Kilo kaybettim ama gerçek enerjimi ve gücümü buldum açıkçası. Bana verilen perhiz yaramadı. Sekiz ay içinde yediğim her şeyi yazarak bana ait bir perhiz sistemi buldum." demişti.

Oyuncu ayrıca, "Yeme alışkanlığımı değiştirdim. Günde iki öğün hatta 1,5 öğün yiyordum. Sekiz saat açım. Sirkeyi kendim yapıyorum evde, sarımsak ağırlıklı besleniyorum. Yoğurt var o da inek sütüyle ilgili tükettiğim tek şey evde yaptığım yoğurt. Bu gibi şeylere dikkat ettiğimde zayıfladım, çok iyi hissediyorum kendimi. Hem de şifa buldum." ifadelerini kullanmıştı.

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