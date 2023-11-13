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Bahattin Duran: Rodrigues kırmızı kart. Rodrigues ile Ndiaye'nin kartsız geçmesi, hakem ekibinden biri nasıl söylemedi! Ben anlamıyorum. Hakem ekibinin Rodrigues ve Ndiaye'ye kart göstermemesini kabul edemiyorum. Şunu söyleyeyim; bizim elimizde bu görüntü varsa VAR'da da var. Rodrigues'in yaptığı harekete VAR mutlaka müdahale etmeli. Böyle bir şey olmaz. Kabul edilemez. VAR'ın müdahale edip Rodrigues'i oyundan ihraç ettirmesi lazımdı.

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Deniz Çoban: Kırmızı kartla atılan Adana Demirsporlu antrenör, yerden düşeni kaldırdı. VAR'da yeterli görüntü yok. Kalite düşük. Sıktığını, tuttuğunu, yatırdığını görmedi. Sahada Halil Umut Meler, Emre Eyisoy, karşıda Kerem Ersoy, dördüncü hakem Burak Şeker. Bu pozisyonu seyrediyorlar. Hangi biri bu yaşananları futbol içinde görüyor, hangi biri! Sıktığının, kündeye getirdiğinin önemi yok.