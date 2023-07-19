Nesrin Cavadzade'nin Bodrum tatili sürüyor
Bodrum'da tatil yapan Nesrin Cavadzade, sıcaktan bunalarak kendisini serin sulara bıraktı. Ardından denizden çıkan ünlü oyuncu güneşlendi
Geçtiğimiz hafta bir etkinlik için Bodrum, Torbalı'ya giden Nesrin Cavadzade'nin tatili sürüyor.
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; yakın arkadaşlarıyla birlikte keyifli anlar yaşayan Nesrin Cavadzade, konakladığı otelin iskelesinde objektiflere yansıdı.
Tatilin tadını çıkaran ünlü oyuncu, bir süre sonra sıcaktan bunalarak kendisini serin sulara bıraktı.
Ardından denizden çıkan Nesrin Cavadzade, iskeleye uzanarak güneşlenmeye başladı.