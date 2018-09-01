Nest Sotra - Strommen maçı rakamları

Norveç 1.Lig heyecanı devam ediyor. Nest Sotra, 02 Eylül 2018 Pazar günü Strommen takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 19:00. Maç öncesi Nest Sotra 29 puanla 8. sırada, Strommen 19 puanla 14. sırada bulunuyor. Nest Sotra, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Strommen son 5 mücadelede 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 711 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Nest Sotra kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Strommen sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Nest Sotra önceki hafta Jerv mücadelesinde 3-0 yenildi.

Strommen ise Ranheim karşılaşmasında 2-4 yenildi.

Nest Sotra, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Nest Sotra, kendi sahasında 18 gol attı, 14 gol yedi.

Strommen, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 8 mağlubiyet elde etti. Strommen, deplasmanda 12 kez ağları sarsarken, 23 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ