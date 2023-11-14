Büşra'yı katleden caninin cezası belli oldu!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geçen yıl ekim ayında 15 yaşındaki Büşra Kabataş'ı öldüren annesinin eski sevgilisi Taner Yaylacı'nın cezası belli oldu.

Gebze Atatürk Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Büşra Kabataş, geçen yıl 7 Ekim günü Mustafapaşa Mahallesi'ndeki evinde Taner Yaylacı tarafından işkence edilerek öldürüldü.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Taner Yaylacı bugün Gebze Adliyesi 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında "SEGBİS" aracılığıyla cezaevinden hakim karşısına çıktı. Mağdurun annesi Aylin Çetin, babası Beytullah Kabataş, ablası Başak Hilal Kabataş ve taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen sanık Yaylacı, "Büşra Kabataş'ı yakarak öldürmediğini boğuşma sırasında bıçağın üzerine düştüğünü belirterek, "Bıçağın üzerine düşüp öldü. Bu suçu kabul ediyorum, bunun dışında yapılan diğer darbeleri veya boğulma olayını kabul etmiyorum. Aylin Çetin'in benden sonraki sevgilisiyle bir olup, ben evden ayrıldıktan sonra Büşra'yı yaktıklarını tahmin ediyorum. Ben Büşra'ya gözüm gibi bakan bir insandım, neden öldüreyim?" dedi.