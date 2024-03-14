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        Haberler Dünya Netanyahu, esir takasına ilişkin Hamas'tan henüz gerçek bir yanıt almadıklarını söyledi

        Netanyahu, esir takasına ilişkin Hamas'tan henüz gerçek bir yanıt almadıklarını söyledi

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hükümetinin esir takası anlaşmasıyla ilgili olarak Hamas'tan henüz gerçek bir yanıt almadığını söyledi.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 14.03.2024 - 22:58 Güncelleme: 14.03.2024 - 22:58
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        Netanyahu: Hamas'tan net bir yanıt alamadık
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        Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin ailelerinin temsilcileri, Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı'nda Netanyahu ile bir araya geldi.

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        Netanyahu, görüşme sırasında, şu ana kadar Hamas'tan esir takası anlaşmasına ilişkin gerçek bir yanıt alamadıklarını söyledi.

        Netanyahu, gerçekten değişen şeyin ise, hem hükümetin uyguladığı baskılar hem de esir ailelerinin yardımları sayesinde, ilk kez gördükleri, uzun zamandır aradığı ve gerçekleştirmeye çalıştığı "Katar'ın Hamas üzerindeki baskısı" olduğunu ifade etti.

        Başbakan Netanyahu, esir ailelerine güzel haber vermekten çok mutlu olacağını ancak şu ana kadar Hamas'tan gerçek bir yanıt alamadıkları için böyle bir müjdeyi veremediğini dile getirdi.

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        Hamas, ateşkes ilan edilmeden esir takasını gerçekleştirmeyi kabul etmiyor.

        Filistinliler ile İsrail arasındaki dolaylı müzakereler

        Tel Aviv yönetimi ile Hamas arasında, esir takası mutabakatı kapsamında Mısır'ın başkenti Kahire'de 13 Şubat'ta toplantı yapılmıştı.

        Daha sonra bu müzakereler Fransa'nın başkenti Paris'te devam etmişti. Paris müzakereleri, Mossad Başkanı David Barnea başkanlığındaki İsrail heyeti, CIA Direktörü William (Bill) Burns, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kemal ve Hamas heyetinin katılımıyla 24 Şubat'ta sonlanmıştı.

        İsrail savaş kabinesi, müzakerelere devam edilmesi için Katar'ın başkenti Doha'ya "düşük seviyeli bir heyet gönderilmesini" kararlaştırmıştı.

        Mısır basını, 3 Mart'ta Kahire'de Mısır, Katar, Hamas ve ABD'nin katılımıyla müzakerelerin başladığını duyurmuştu.

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