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Netanyahu'nın soykırım suçlaması sonrası Polonya Başbakanı İsrail seyahatini iptal etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun geçen hafta Polonya ziyareti sırasında "Polonyalılardan bazıları soykırımda Nazilerle işbirliği yaptı" demesinin ardından, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, 19 Şubat'ta yapılması planlanan İsrail seyahatini iptal etti.

Giriş: 18.02.2019 - 14:23 | Güncelleme:
- Getty Images
Netanyahu, 13-14 Şubat'ta Polonya'nın başkenti Varşova'da Morawiecki ile görüşmüştü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun geçen hafta Polonya ziyareti sırasında "Polonyalılardan bazıları soykırımda Nazilerle işbirliği yaptı" demesinin ardından, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, 19 Şubat'ta yapılması planlanan İsrail seyahatini iptal etti.

Netanyahu, 13-14 Şubat'ta polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen "Ortadoğu'da Barış ve Güvenliğin Geleceğini Desteklemek" başlıklı konferansa katıldı. Bu sırada İsrail basınına verdiği röportajda soykırımla ilgili sözleri, "Polonyalılar Holokost zamanında Nazilerle iş birliği yaptı," olarak yazıldı.

Röportajın İsrail basınında yayınlanmasının ardından İsrail'in Varşova Büyükelçisi, Polonya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Netanyahu'nun ofisi bir açıklama yaparak Başbakan'ın Polonya halkını ya da tüm Polonyalıları kast etmediğini duyurdu.

Ancak bu açıklama gerginliği azaltmak için yeterli olmadı. Polonya Başbakanı Morawiecki, Netanyahu'yu arayarak 19 Şubat'ta Kudüs'te yapılacak olan Vişegrad Toplantı'sına katılmayacağını, Polonya'yı temsilen toplantıya Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz'in katılacağını söyledi.

Çekya, Macaristan, Slovakya ve Polonya'nın dahil olduğu Vişegrad Grubu'nun toplantısı, AB ülkeleriyle daha yakın ilişki kurmak isteyen İsrail'in davetiyle Kudüs'te düzenlenecek.

- Getty Images
Almanya, 2. Dünya Savaşı'nda en büyük toplama kampı olan Auschwitz'i, işgal ettiği Polonya topraklarında kurmuştu.

Soykırım sırasında Polonya işgal altındaydı

İkinci Dünya Savaşı sırasından Polonya'nın bir kısmı Nazi Almanyası, bir kısmı da Sovyet Rusya işgali altındaydı. İşgal boyunca 3 milyonu Yahudi, 5 milyondan fazla Polonyalı hayatını kaybetti.

Polonya, yıllardır Nazilerin bu ülkenin topraklarında kurduğu Yahudi kampları için kullanılan "Polonyalı ölüm kampları" ifadesine itiraz ediyor.

Şubat 2018'de, soykırımla ilgili Polonya halkına ya da devletine yönelik olarak suçlama yapılmasını yasa dışı sayan bir kanun çıkmıştı.

İsrail'in karşı çıkması sonucu, kanunda geçen "3 yıla kadar hapis cezası" maddesi kaldırılmıştı.

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, kanuna itirazını "Birçok Polonyalı o dönem Nazilere karşı savaşırken, Polonya ve bazı Polonyalıların, Yahudilerin yok edilmesinde parmağı var" diyerek göstermişti.

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BBC TÜRKÇE

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