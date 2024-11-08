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        Haberler Dünya Netanyahu’yu sarsan “Sinvar Belgeleri” skandalında yeni gelişme: İsrailli subayın gözaltı süresi uzadı | Dış Haberler

        Netanyahu’yu sarsan “Sinvar Belgeleri” skandalında yeni gelişme: İsrailli subayın gözaltı süresi uzadı

        İsrail'de "Sinvar Belgeleri" olarak bilinen ve hükümeti derinden sarsan skandalda gözaltına alınan 32 yaşındaki İsrailli subay Eliezer Feldstein'ın gözaltı süresi uzatıldı. İbranice yayın yapan Walla haber sitesine göre, subayın skandalla bağlantısı olduğu şüphesiyle soruşturma sürüyor. Habertürk TV Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin'in haberi

        Giriş: 08.11.2024 - 19:11 Güncelleme: 08.11.2024 - 19:11
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        İsrailli subayın gözaltı süresi uzatıldı
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        İsrailli subay Eliezer Feldstein’ın da aralarında bulunduğu ekibin sızdırdığı iddia edilen Sinvar Belgeleri, Gazze’deki savaş yönetimi ve Hamas lideri Yahya Sinvar’ın rolüne ilişkin üst düzey gizli bilgileri içeriyor. Sızdırılan belgelerde, merhum Hamas lideri Yahya Sinvar’ın savaşı durdurma niyetinde olmadığı ve İsrailli tutuklu ailelerini, Netanyahu hükümetini esir değişim anlaşmasını kabul etmeye zorlamak için kullandığı öne sürülüyor.

        NETANYAHU'NUN İHMALLERİ VE TARTIŞMALI KARARLARI

        Bu belgelerin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ofisinden sızdırıldığı iddiası, ülke içindeki güvenlik ve siyasi dengeleri sarstı. Skandal, Netanyahu ile ordu, istihbarat ve güvenlik birimleri arasında güvensizliğin daha da derinleşmesine neden oldu. İsrail basınına göre, sızıntılar, Netanyahu’nun Gazze politikaları ve savaş yönetiminde ciddi ihmallerin ve tartışmalı kararların olduğu bir döneme ışık tutuyor.

        HÜKÜMET İÇİNDEKİ AYRIŞMA DAHA DA BELİRGİNLEŞTİ

        Olay, İsrail hükümetinde yıllardır görülen en büyük skandallardan biri olarak değerlendirilirken, Netanyahu’nun liderlik yetenekleri ve güvenilirliği üzerinde ciddi tartışmalara yol açtı. Belgelerin, özellikle güvenlik ve siyasi kurumlar arasında büyük bir gerginlik yarattığı belirtiliyor. Bazı analistlere göre, bu sızıntılar hükümet içindeki bazı gruplar arasında var olan ayrışmayı daha da belirgin hale getirdi.

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        #Netanyahu
        #Sinvar Belgesi
        #haberler
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