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Netflix Türkiye Temmuz içerikleri açıklandı! 2022 Temmuz ayı Netflix dizi ve film programı belli oldu!

Temmuz ayına girilmesinin ardından Netflix'in Temmuz ayı içerikleri araştırılmaya başlandı. Temmuz ayında birçok Netflix yapımı izleyici ile buluşurken Netflix'in en popüler dizilerinden olan Stranger Things'in 4.sezon 2.kısmı da yayınlandı. Yerli dizi kategorisinde ise Zeytin Ağacı merakla beklenen yapımlar arasında yer aldı. İşte 2022 Temmuz ayı Netflix dizi ve film programı...

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  • Netflix Türkiye Temmuz ayı içerikleri açıklandı! 2022 Temmuz ayı Netflix dizi ve film programı belli oldu!

    En popüler dijital platformlar arasında yer alan Netflix, Temmuz ayı içerikleri merak konusu olurken, Netflix kullanıcıları Temmuz ayında hangi dizi ve filmlerin yayınlandığını araştırmaya başladı. Temmuz ayında Netflix'de Resident Evil: biohazard (Dizi), Stranger Things 4: 2. Kısım (Dizi), Uncoupled (Dizi) The Gray Man(Film), İkna (Film) gibi daha birçok yapım izleyici ile buluştu. İşte Netflix Türkiye Temmuz içerikleri...
  • Netflix Türkiye Temmuz ayı içerikleri açıklandı! 2022 Temmuz ayı Netflix dizi ve film programı belli oldu!

    Stranger Things 4: 2. Kısım (YENİ SEZON)

    Aralarına mesafeler girmiş olsa da her zamankinden daha kararlı olan dostlarımız, korkutucu bir gelecekle karşı karşıya. Ama bu daha başlangıç. Sonun başlangıcı...

    Tür: Bilim Kurgu

    Yayın tarihi:  01/07/2022
  • Netflix Türkiye Temmuz ayı içerikleri açıklandı! 2022 Temmuz ayı Netflix dizi ve film programı belli oldu!

    Zeytin Ağacı (YENİ DİZİ)

    Ada, Sevgi ve Leyla’nın üniversitede başlayan arkadaşlıkları yıllar içinde en zor zamanlarında bile onlara güç veren bir dostluğa dönüşmüştür. Ancak bu üç kadının aralarındaki güçlü bağ Sevgi'ye kanser teşhisi konduktan sonra en büyük sınavını verir. Sevgi, Ada’nın istediği gibi hastaneye yatmak yerine bambaşka bir umudun peşinden gider. Sevgi’nin başlattığı bu arayış, sadece onun değil Ada ve Leyla’nın da yaşamında beklenmedik olaylara neden olur.

    Dizinin oyuncu kadrosunda Tuba Büyüküstün, Seda Bakan, Boncuk Yılmaz, Murat Boz, Füsun Demirel, Fırat Tanış, Rıza Kocaoğlu ve Serkan Altunorak yer alıyor.

    Tür: Dram

     

    Yayınlanma tarihi: 28/07/2022
  • Netflix Türkiye Temmuz ayı içerikleri açıklandı! 2022 Temmuz ayı Netflix dizi ve film programı belli oldu!

    BİR NETFLIX DİZİSİ CONTROL Z: 3.SEZON

    Dram

    Sofia, Javi ve arkadaşları lisedeki son yıllarının tadını çıkarmaya çalışır, ancak daha önce de sorun çıkarmış olan bir hacker hayatı onlara zindan eder.

     

    06/07/2022
  • Netflix Türkiye Temmuz ayı içerikleri açıklandı! 2022 Temmuz ayı Netflix dizi ve film programı belli oldu!

    Boo, Bitch (YENİ DİZİ)

    Lise son sınıftaki iki dost, fark edilmek için son bir hamle yapar. Ancak içlerinden biri hayalete dönüşür ve fırsatını bulmuşken hayatın tadını çıkarır.

    Tür: Komedi

    Yayın tarihi: 08/07/2022
  • Netflix Türkiye Temmuz ayı içerikleri açıklandı! 2022 Temmuz ayı Netflix dizi ve film programı belli oldu!

    BİR NETFLIX FİLMİ
    LANETLİ SEMBOL

    Korku

    Altı yıl önce dini bir tabuyu yıkmasının ardından lanetlenen Lee Jo-nan, şimdi kızını kendi yaptıklarının sonuçlarından korumalıdır.

     

    08/07/2022
  • Netflix Türkiye Temmuz ayı içerikleri açıklandı! 2022 Temmuz ayı Netflix dizi ve film programı belli oldu!

    BİR NETFLIX ÇOCUK & AİLE DİZİSİ
    KUNG FU PANDA: EJDERHA ŞÖVALYE

    Çocuk & Aile

    Efsanevi savaşçı Po sihirli silahları ele geçirmek, itibarını düzeltmek ve dünyayı kurtarmak için elit bir İngiliz şövalyesiyle dünyayı dolaşır.

     

    14/07/2022
  • Netflix Türkiye Temmuz ayı içerikleri açıklandı! 2022 Temmuz ayı Netflix dizi ve film programı belli oldu!

    İKNA (FİLM)

    Mütevazı ve çekici bir adamla evlenmemesi için ikna edilen Anne Elliot, sekiz yıl sonra yolları tekrar kesiştiğinde bu kez kalbinin sesini dinleyip gerçek aşka ikinci bir şans verecek mi?

    Tür: Dram

     

    Yayın tarihi: 15/07/2022
  • Netflix Türkiye Temmuz ayı içerikleri açıklandı! 2022 Temmuz ayı Netflix dizi ve film programı belli oldu!

    BİR NETFLIX ÇOCUK & AİLE DİZİSİ
    JURASSIC WORLD KRETASE KAMPI: 5. SEZON

    Çocuk & Aile

    Popüler serinin dünyasında geçen dizi, genç kampçıların Isla Nublar'ı arkalarında bırakıp yeni topraklarda karşılaştıkları tehditlerle yüzleştikleri yeni sezonuyla geri dönüyor.

     

    21/07/2022
  • Netflix Türkiye Temmuz ayı içerikleri açıklandı! 2022 Temmuz ayı Netflix dizi ve film programı belli oldu!

    THE GRAY MAN (FİLM)

    Gizemli bir CIA ajanı, CIA'in sırlarını ortaya çıkarınca, sosyopat bir gizli ajan onun peşine düşer ve dünyanın her yerinde onu aramaya başlar.

     

    Tür: Aksiyon
     
    Yayın tarihi: 22/07/2022
  • Netflix Türkiye Temmuz ayı içerikleri açıklandı! 2022 Temmuz ayı Netflix dizi ve film programı belli oldu!

    Uncoupled (YENİ DİZİ)

    17 yıllık partneri tarafından aniden terk edilen New Yorklu bir emlakçı, 40'larındaki bekâr bir insan olarak hayata yeni bir başlangıç yapar.

    Tür: Komedi

     

    Yayın tarihi: 29/07/2022
  • Netflix Türkiye Temmuz ayı içerikleri açıklandı! 2022 Temmuz ayı Netflix dizi ve film programı belli oldu!

    NETFLIX LİSANSLI İÇERİK
    FIRLAMA KIZLAR

    Komedi

    Beverly Hills'de yaşayan, çekingen ve içine kapanık görünen öğrencileri tespit edip onları baştan yaratan still ikonu Cher Horowitz, Tai isimli sınıf arkadaşının görünüşünü değiştirmeye karar verir ve hayatında yeni bir sayfa açılır.

     

    01/07/2022
  • Netflix Türkiye Temmuz ayı içerikleri açıklandı! 2022 Temmuz ayı Netflix dizi ve film programı belli oldu!

    BİR NETFLIX FİLMİ
    PAULA VE JOJO

    Komedi

    Paula, âşık olup Berlin'deki çılgın flört maceralarını geride bırakan en yakın arkadaşı Jojo'nun düğününü sabote etmek için elinden geleni yapar.

     

    11/07/2022
  • Netflix Türkiye Temmuz ayı içerikleri açıklandı! 2022 Temmuz ayı Netflix dizi ve film programı belli oldu!

    BİR NETFLIX DİZİSİ
    DREAM HOME MAKEOVER:
    3. SEZON

    Senaryosuz Eğlence Programı

    Syd ve Shea, çalışma odasında bir vaha yaratmaktan şık bir şarap mahzenine kadar müşterilerinin hayallerini gerçekleştirirken McGee ailesine yeni bir üye katılıyor.

     

    27/07/2022
  • Netflix Türkiye Temmuz ayı içerikleri açıklandı! 2022 Temmuz ayı Netflix dizi ve film programı belli oldu!

    BİR NETFLIX DİZİSİ
    FARZAR

    Komedi

    Uzaylıların dünyasındaki bir insan kolonisinde yaşayan Prens Fichael gezegeni kötülerden kurtarmaya ant içer ama en büyük kötülüğü yapan kişinin babası olduğunu öğrenir.

     

    15/07/2022
  • Netflix Türkiye Temmuz ayı içerikleri açıklandı! 2022 Temmuz ayı Netflix dizi ve film programı belli oldu!

    BİR NETFLIX BELGESELİ
    İNTERNETİN EN ÇOK NEFRET EDİLEN ADAMI

    Belgesel

    Bu yeni belgesel dizisi, bir annenin bir porno sitesinin acımasız sahibine karşı verdiği amansız mücadeleyi konu alıyor.

     

    27/07/2022
  • Netflix Türkiye Temmuz ayı içerikleri açıklandı! 2022 Temmuz ayı Netflix dizi ve film programı belli oldu!

    BİR NETFLIX FİLMİ
    KALPLERİMİZ BİR

    Romantik

    Azimli bir şarkıcı ve söz yazarı ile bir deniz subayı, olanca farklılıklarına ve tüm zorluklara rağmen birbirlerine âşık olur.

     

    29/07/2022
  • Netflix Türkiye Temmuz ayı içerikleri açıklandı! 2022 Temmuz ayı Netflix dizi ve film programı belli oldu!

    BİR NETFLIX DİZİSİ

    VIRGIN RIVER: 4. SEZON

    Tür: Dram

    Mel yeni gerçekliğine alışmaya çalışırken, Jack'in geçmişi geleceğini tehdit eder ve Virgin River'a yeni gelen biri ortalığı karıştırır.

    20/07/2022 
  • Netflix Türkiye Temmuz ayı içerikleri açıklandı! 2022 Temmuz ayı Netflix dizi ve film programı belli oldu!

    NEREDESİN D.B. COOPER? (BİR NETFLIX BELGESELİ)

    1971'de bir hava korsanı, bir çanta dolusu çalıntı parayı alarak paraşütle uçaktan atladı ve yakayı kurtardı. Yıllar sonra bu kişinin kimliği hâlâ gizemini koruyor.

     

    Yayın tarihi: 13/07/2022
  • Netflix Türkiye Temmuz ayı içerikleri açıklandı! 2022 Temmuz ayı Netflix dizi ve film programı belli oldu!

    Resident Evil: biohazard (YENİ DİZİ)

    Korku oyunu serisinden uyarlanan Resident Evil: biohazard, T-virüsünün keşfinden neredeyse otuz yıl sonra yaşanan bir salgınla Umbrella Corporation'ın karanlık sırlarının ortaya çıkmasını konu alıyor.

    Tür: Aksiyon

     

    Yayın tarihi: 14/07/2022

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