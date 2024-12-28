Nevşehir'de hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Nevşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç devrildi. Sürücünün yaşamını yitirdiği, 1 kişinin yaralandığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı
Nevşehir'de kontrolden çıkarak devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaşamını yitirdi, yanındaki 1 kişi yaralandı.
DHA'nın haberine göre; kaza, dün saat 22.00 sıralarında Avanos ilçesi Göktaş kavşağında meydana geldi. Mustafa Çalıpınar (27) yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi.
SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ, 1 KİŞİ YARALANDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde sürücü Mustafa Çalıpınar'ın yaşamını yitirdiği, araçta bulunan Emre İ'nin ise yaralandığı belirlendi.
Emre İ. sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Mustafa Çalıpınar'ın cansız bedeni ise hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.