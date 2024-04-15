Nevşehir'de otomobil tarlaya devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Nevşehir Gülşehir'de otomobilin sürücüsünün kontrolünden çıkarak tarlaya devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde tarlaya devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Nevşehir-Gülşehir kara yolunda T.K'nin yönetimindeki otomobil, yoldan çıkarak tarlaya devrildi. Kazada T.K. ile Metehan Gören yaralandı.
Kaza ihbarının ardından bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Gören, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.