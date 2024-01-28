Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Nevşehir'de refüje çarpan otomobil takla attı: 5 yaralı - Güncel haberler

        Nevşehir'de refüje çarpan otomobil takla attı: 5 yaralı

        Nevşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarptıktan sonra takla attı. Kazada 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 01:48 Güncelleme: 28.01.2024 - 01:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Refüje çarpan otomobil takla attı: 5 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kaza, saat 00.15 sıralarında Avanos ilçesi Kayseri Caddesi'nde meydana geldi.

        Ali C. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Ali C.'nin de aralarında bulunduğu otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Nevşehir
        #nevşehir haber
        #yerel haber
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Otomobil TIR'a çarptı: 1 şehit, 2 yaralı
        Otomobil TIR'a çarptı: 1 şehit, 2 yaralı
        ABD'de lise çıkışında silahlı saldırı
        ABD'de lise çıkışında silahlı saldırı
        Köprüdeki otomobil alev alev yandı
        Köprüdeki otomobil alev alev yandı
        Mehmetçik kar kış dinlemiyor
        Mehmetçik kar kış dinlemiyor
        3.5 milyon TL teminat yatırması gerek
        3.5 milyon TL teminat yatırması gerek
        İzmir Şehir Hastanesi açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmirlilere mesaj
        İzmir Şehir Hastanesi açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmirlilere mesaj
        Özel: Anahtar Ankaralılarda
        Özel: Anahtar Ankaralılarda
        Doğumda başkasına satılan ikizler, 19 yaşında TikTok videosuyla birbirini buldu
        Doğumda başkasına satılan ikizler, 19 yaşında TikTok videosuyla birbirini buldu
        Tuchel'den Sacha Boey açıklaması!
        Tuchel'den Sacha Boey açıklaması!
        Beyin kanaması geçirdi
        Beyin kanaması geçirdi
        AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları açıkladı
        AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları açıkladı
        Süper Lig'de transfer şov
        Süper Lig'de transfer şov
        Dul ve yetimlerin ek zam farkı
        Dul ve yetimlerin ek zam farkı
        Doncic, NBA efsaneleri arasına girdi!
        Doncic, NBA efsaneleri arasına girdi!
        Partilerin pusuladaki yerleri belli oldu
        Partilerin pusuladaki yerleri belli oldu
        Evlada acı veda
        Evlada acı veda
        Çağlar Söyüncü, İstanbul'da!
        Çağlar Söyüncü, İstanbul'da!
        "Yasa dışı bahis ve kumar siteleriyle mücadeleye devam edilecek"
        "Yasa dışı bahis ve kumar siteleriyle mücadeleye devam edilecek"
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu