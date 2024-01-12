Nevşehir merkezli dolandırıcılık operasyonunda, 19 şüpheli adliyede  

NEVŞEHİR merkezli 9 ilde sosyal medya üzerinden 250'den fazla kişiyi 5 milyon TL dolandırdığı belirlenen 19 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İnşaat işçisi M.A., tatil için sosyal medya üzerinden bungalov kiraladı. Bungalov kiraladığı kişiler, M.A.'dan yeniden para istedi. Bunun üzerine şüphelenen M.A., polis merkezine başvurdu. Çalışma başlatan Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kira ilanları, oltalama, ödeme sitesi aracılığı ile sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapıldığını belirledi. Nevşehir, Isparta, Mersin, Konya, Samsun, Van, Adana, Osmaniye ve Batman'da 25 şüphelinin, 250'den fazla kişiyi 5 milyon TL dolandırdığını tespit etti. Şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin tamamı gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda ise 500 bin lira değerinde altın, TL ile döviz, 2 ruhsatsız silah, 50 mermi ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Ali Can Ö.'nün de aralarında bulunduğu 25 şüpheli, emniyete götürüldü. Şüphelilerden 6'sı ifadeleri sonrası serbest bırakıldı, diğerleri ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.