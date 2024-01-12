Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Nevşehir merkezli dolandırıcılık operasyonunda, 19 şüpheli adliyede  

        NEVŞEHİR merkezli 9 ilde sosyal medya üzerinden 250'den fazla kişiyi 5 milyon TL dolandırdığı belirlenen 19 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 11:48 Güncelleme: 12.01.2024 - 11:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nevşehir merkezli dolandırıcılık operasyonunda, 19 şüpheli adliyede  
        ABONE OL
        ABONE OL

        NEVŞEHİR merkezli 9 ilde sosyal medya üzerinden 250'den fazla kişiyi 5 milyon TL dolandırdığı belirlenen 19 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        İnşaat işçisi M.A., tatil için sosyal medya üzerinden bungalov kiraladı. Bungalov kiraladığı kişiler, M.A.'dan yeniden para istedi. Bunun üzerine şüphelenen M.A., polis merkezine başvurdu. Çalışma başlatan Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kira ilanları, oltalama, ödeme sitesi aracılığı ile sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapıldığını belirledi. Nevşehir, Isparta, Mersin, Konya, Samsun, Van, Adana, Osmaniye ve Batman'da 25 şüphelinin, 250'den fazla kişiyi 5 milyon TL dolandırdığını tespit etti. Şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin tamamı gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda ise 500 bin lira değerinde altın, TL ile döviz, 2 ruhsatsız silah, 50 mermi ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

        Suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Ali Can Ö.'nün de aralarında bulunduğu 25 şüpheli, emniyete götürüldü. Şüphelilerden 6'sı ifadeleri sonrası serbest bırakıldı, diğerleri ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Emekliye ilave zam gelecek hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak
        Emekliye ilave zam gelecek hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak
        7 sanık hakim karşısında! Yüzleşme zamanı!
        7 sanık hakim karşısında! Yüzleşme zamanı!
        ABD ve İngiltere, Yemen'de Husi hedeflerini vurdu
        ABD ve İngiltere, Yemen'de Husi hedeflerini vurdu
        Türk futbolunda yabancı sınırının tarihi
        Türk futbolunda yabancı sınırının tarihi
        Yine, yeniden! Pandemi tedbirleri geri dönüyor
        Yine, yeniden! Pandemi tedbirleri geri dönüyor
        2023'ün en beğenileni
        2023'ün en beğenileni
        "Elektronik ödemeleri takibe aldık"
        "Elektronik ödemeleri takibe aldık"
        "İçerideki kavga!"
        "İçerideki kavga!"
        Emekliye ilave zam hazırlığı
        Emekliye ilave zam hazırlığı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Aylardır aranıyordu... Nihayet bulundu
        Aylardır aranıyordu... Nihayet bulundu
        Oto yıkamada sucukları yıkamışlardı! İşte verilen ceza!
        Oto yıkamada sucukları yıkamışlardı! İşte verilen ceza!
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        Yeni başlayanlar için Epstein olayı
        Yeni başlayanlar için Epstein olayı
        İsrail'e ‘soykırım’ davası: İsrail Lahey'deki davada bugün sözlü savunma yapacak
        İsrail'e ‘soykırım’ davası: İsrail Lahey'deki davada bugün sözlü savunma yapacak
        Sağanak ve kar yağışı uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak ve kar yağışı uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Candan kardeşler soruşturmasında flaş gelişme!
        Candan kardeşler soruşturmasında flaş gelişme!
        Dünyanın en değerli şirketi mücadelesi
        Dünyanın en değerli şirketi mücadelesi
        Transfere istifa rötarı!
        Transfere istifa rötarı!
        İkinci doğuş Bitcoin’e ne getirir?
        İkinci doğuş Bitcoin’e ne getirir?

        Benzer Haberler

        Sahte "kiralık bungalov" ilanlarıyla dolandırıcılık yapan 19 şüpheli adliye...
        Sahte "kiralık bungalov" ilanlarıyla dolandırıcılık yapan 19 şüpheli adliye...
        Nevşehir'de yabancı uyruklu firari hükümlü yakalandı
        Nevşehir'de yabancı uyruklu firari hükümlü yakalandı
        Kapadokya'da sıcak hava balon turu rüzgardan dolayı iptal edildi
        Kapadokya'da sıcak hava balon turu rüzgardan dolayı iptal edildi
        Brezilyalı kadın gezmek için geldiği Kapadokya'da Müslüman oldu
        Brezilyalı kadın gezmek için geldiği Kapadokya'da Müslüman oldu
        Portekizli öğretim üyesi, Müslüman olup, `Meryem´ adını aldı (2)- Yeniden
        Portekizli öğretim üyesi, Müslüman olup, `Meryem´ adını aldı (2)- Yeniden
        Portekiz uyruklu öğretim üyesi, Müslüman olup, `Meryem´ adını aldı
        Portekiz uyruklu öğretim üyesi, Müslüman olup, `Meryem´ adını aldı