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        Portekiz uyruklu öğretim üyesi, Müslüman olup, `Meryem´ adını aldı

        NEVŞEHİR'e gezmek için gelen Portekiz uyruklu Brezilya vatandaşı ve öğretim üyesi Carla Martoni Mendes, Müslüman olup, 'Meryem' adını aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 15:45 Güncelleme: 10.01.2024 - 15:50
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        Portekiz uyruklu öğretim üyesi, Müslüman olup, `Meryem´ adını aldı
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        NEVŞEHİR'e gezmek için gelen Portekiz uyruklu Brezilya vatandaşı ve öğretim üyesi Carla Martoni Mendes, Müslüman olup, 'Meryem' adını aldı.

        Brezilya'da bir üniversitede öğretim üyeliği yapan Portekiz uyruklu Carla Martoni Mendes, tarihi ve turistik mekanları gezmek için İstanbul'a geldi. Burada camileri gezdiğini, ezan seslerini duyduğunu ve etkilendiğini söyleyen Mendes, ardından Nevşehir'e geldi. Mendes, Nevşehir'de de aynı şekilde ezanları ve salaları duyduğunu, özellikle Müslümanların inançlarını araştırdığını, bunlardan çok etkilendiğini belirtti. Müslüman olmak için Nevşehir İl Müftülüğü'ne başvuran Mendes için ihtida töreni düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftü Vekili Selami Kurt, İslam'ın temel inanç ve ibadetleri hakkında bilgi verdi. Kelimeişehadet getirerek Müslüman olan Mendes, 'Meryem' ismini almak istediğini söyledi. Tören sonunda Kurt, Mendes'i tebrik ederek 'İhtida Belgesi'ni takdim etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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