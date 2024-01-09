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        Nevşehir merkezli 9 ilde dolandırıcılık operasyonu; 25 gözaltı

        NEVŞEHİR merkezli 9 ilde sosyal medya üzerinden 250'den fazla kişinin 5 milyon TL'sini dolandırdığı belirlenen 25 şüpheli, yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 13:41 Güncelleme: 09.01.2024 - 13:45
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        Nevşehir merkezli 9 ilde dolandırıcılık operasyonu; 25 gözaltı
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        NEVŞEHİR merkezli 9 ilde sosyal medya üzerinden 250'den fazla kişinin 5 milyon TL'sini dolandırdığı belirlenen 25 şüpheli, yakalandı.

        İnşaat işçisi M.A., tatil için sosyal medya üzerinden bungalov kiraladı. Daha sonra bungalov kiraladığı kişiler, M.A.'dan yeniden para istedi. Bunun üzerine şüphelenen M.A., polis merkezine başvurdu. Çalışma başlatan Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kira ilanları, oltalama, ödeme sitesi aracılığı ile sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapıldığını belirledi. Nevşehir, Isparta, Mersin, Konya, Samsun, Van, Adana, Osmaniye ve Batman'da 25 şüphelinin 250'den fazla kişinin 5 milyon TL dolandırıldığını tespit etti. Şüpheliler hakkında gözaltına kararı verildi. 25 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 500 bin TL, 2 ruhsatsız silah, 50 mermi ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Ali Can Ö.'nün aralarında bulunduğu 25 şüpheli, emniyete götürüldü. Şüphelilerden 6'sı ifadeleri sonrası serbest bırakılırken, diğerlerinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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