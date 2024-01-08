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        Nevşehir'de iki otomobilin çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı

        Nevşehir'de iki otomobilin çarpışma anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 17:03 Güncelleme: 08.01.2024 - 17:03
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        Nevşehir'de iki otomobilin çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı
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        Nevşehir'de iki otomobilin çarpışma anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Sürücüleri öğrenilemeyen 50 EU 747 ve 50 ZB 913 plakalı otomobiller, Nevşehir-Niğde kara yolu Kaymaklı beldesi girişindeki kavşakta çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerden biri devrildi. Kazada, araç sürücüleri yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, Nevşehir'den Niğde istikametine giden otomobilin, kavşakta dönüş yapmaya çalışan otomobille çarpışması ve kazanın ardından çevredekilerin araç sürücülerine yardım etmesi yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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