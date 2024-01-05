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        GÜNCELLEME 2 - Nevşehir'de üzerine sürülen aracın çarpması sonucu yaralanan polis hastaneye kaldırıldı

        Nevşehir'de kavga ederken ayırdığı taraflardan birinin, üzerine aracını sürmesi sonucu yaralanan polis memuru tedavi altına alındı, şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 16:37 Güncelleme: 05.01.2024 - 16:37
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        GÜNCELLEME 2 - Nevşehir'de üzerine sürülen aracın çarpması sonucu yaralanan polis hastaneye kaldırıldı
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        Nevşehir'de kavga ederken ayırdığı taraflardan birinin, üzerine aracını sürmesi sonucu yaralanan polis memuru tedavi altına alındı, şüpheli tutuklandı.

        Emek Mahallesi Saatçi Hoca Caddesi'ndeki bir iş yerinde, aralarında husumet bulunan iki kişi arasında kavga çıktı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polisin, kavga ettiği kişiden ayırdığı G.S.Ö, bindiği 33 EF 767 plakalı aracını buradaki kalabalığın üzerine sürdü.

        Kalabalıkta bulunan polis memuru Ş.K, aracın çarpması sonucu yaralandı.

        Şüpheli G.S.Ö, çevredeki diğer polislerin müdahalesiyle yakalanırken bacağında kırık oluşan polis memuru Ş.K, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Gözaltına alınan G.S.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Öte yandan, olayın Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'nce (KGYS) kaydedilen görüntüsü ortaya çıktı.

        G.S.Ö'nün aracını kalabalığın üzerine sürmesi, çevredekiler kaldırıma koşarken sivil kıyafetli polis memuruna aracın çarpması, polis yerde yatarken şüphelinin aynı araçla dönüp yeniden kalabalığa doğru yönelmesi görüntüde yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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