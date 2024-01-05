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        Nevşehir'de üzerine sürülen aracın çarpması sonucu yaralanan polis hastaneye kaldırıldı

        Nevşehir'de kavga ederken ayırdığı taraflardan birinin, üzerine aracını sürmesi sonucu yaralanan polis memuru tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 00:01 Güncelleme: 05.01.2024 - 00:10
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        Nevşehir'de üzerine sürülen aracın çarpması sonucu yaralanan polis hastaneye kaldırıldı
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        Nevşehir'de kavga ederken ayırdığı taraflardan birinin, üzerine aracını sürmesi sonucu yaralanan polis memuru tedavi altına alındı.

        Emek Mahallesi Saatçi Hoca Caddesi'ndeki bir iş yerinde, aralarında husumet bulunan iki kişi arasında kavga çıktı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polisin, kavga ettiği kişiden ayırdığı G.S.Ö. bindiği aracını buradaki kalabalığın üzerine sürdü.

        Kalabalıkta bulunan polis memuru Ş.K, aracın çarpması sonucu yaralandı.

        Şüpheli G.S.Ö. çevredeki diğer polislerin müdahalesiyle yakalanırken bacağında kırık oluşan polis memuru Ş.K. ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Gözaltına alınan G.S.Ö. hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Şehit İsmail Arslan Polis Merkezi'ne götürüldü.

        Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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