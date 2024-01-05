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        Kapadokya Havalimanı geçen yıl 561 bin 663 yolcu ağırladı

        Kapadokya Havalimanı'nın geçen yıl, iç ve dış hatlarda 561 bin 663 yolcuya hizmet verdiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 13:52 Güncelleme: 05.01.2024 - 13:52
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        Kapadokya Havalimanı geçen yıl 561 bin 663 yolcu ağırladı
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        Kapadokya Havalimanı'nın geçen yıl, iç ve dış hatlarda 561 bin 663 yolcuya hizmet verdiği bildirildi.

        Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kapadokya Havalimanı'nda geçen yıl iç hatlarda 545 bin 875, dış hatlar 15 bin 788 yolcuya hizmet sunuldu.

        2023 yılında Kapadokya Havalimanı'na iç hatlarda 12 bin 523, dış hatlarda ise 258 uçak iniş kalkış yaptı.

        Ayrıca, aynı dönemde Kapadokya Havalimanı'ndaki kargo, posta ve bagaj yük trafiği ise 5 bin 547 ton olarak gerçekleşti.

        Havalimanında 2022 yılında 430 bin 51 yolcuya hizmet sunulmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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