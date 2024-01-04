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        Nevşehir'den kısa kısa

        Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde (NEVÜ) özel çocukların rehabilitasyon sürecine destek amacıyla binicilik eğitimi düzenleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 13:06 Güncelleme: 04.01.2024 - 14:03
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        Nevşehir'den kısa kısa
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        Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde (NEVÜ) özel çocukların rehabilitasyon sürecine destek amacıyla binicilik eğitimi düzenleniyor.

        NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Atçılık Binicilik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde özel çocuklara yönelik etkinlikler sürüyor.

        Merkezi ziyaret eden Nevşehir Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri, yetkililer gözetiminde manejde at sırtında gezinti yaptı.

        Merkez Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Uğur Ödek, sosyal sorumluluk kapsamında yürüttükleri faaliyet kapsamında çeşitli okullardan öğrencileri ağırladıklarını belirtti.

        Yürütülen faaliyetlerin bilimsel kıstaslar esas alınarak planlandığını kaydeden Ödek, "Bu programın amacı hem özel çocukların çok yönlü gelişim ve sosyal katılımlarını desteklemek hem de ailelerin ruhsal açıdan rahatlatılmasını sağlamaktır. Programdan yararlanmak isteyen özel çocuklara sahip aileler merkezimize başvurabilir." ifadelerini kullandı.

        - Nevşehir Belediyesinden öğrencilere kaynak kitap desteği

        Nevşehir Belediyesi, kent merkezindeki 22 bin 500 öğrenciye ücretsiz soru bankası, kişisel gelişim, roman ve hikaye kitabı dağıtımına başladı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentteki ilk, orta ve lise dengi okullarda öğrenim gören 22 bin 500 öğrenciye 31 bin 500 hikaye, roman, kişisel gelişim kitabı ve soru bankası dağıtımına başlandı.

        Belediye Başkanı Mehmet Savran, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında, Damat İbrahim Paşa Ortaokulu ile Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki kitap dağıtım törenine katıldı.

        Öğrencilerle sohbet eden Savran, eğitime verdikleri desteğin süreceğini belirterek, "Bir ülkenin geleceğini etkileyecek en önemli unsurlardan biri nitelikli insan gücüdür. Eğitime yatırım, geleceğe yatırımdır." ifadesini kullandı.

        - İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı Hacıbektaş'ta öğrencilerle buluştu

        Nevşehir Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Hacıbektaş ilçesindeki Cumhuriyet Ortaokulu'nu ziyaret etti.

        Eğitim ve öğretim faaliyetlerini incelediği okulun idarecilerinden bilgi alan Yazıcı, öğrencilerle sohbet etti.

        Öğrencilerin eğitim ortamlarını etkin kullanmaları, yeteneklerinin belirlenerek doğru yönlendirilmesinin önemini vurgulayan Yazıcı, okullarda oyun ve sosyal faaliyet alanlarında tespit ettikleri eksiklerin hızla giderilmesi için gayret gösterdiklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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