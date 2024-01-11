Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Nevşehir'de yabancı uyruklu firari hükümlü yakalandı

        Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde jandarma ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan yabancı uyruklu hükümlüyü yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 13:05 Güncelleme: 11.01.2024 - 13:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nevşehir'de yabancı uyruklu firari hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde jandarma ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan yabancı uyruklu hükümlüyü yakaladı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Ürgüp İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Suriye uyruklu A.D'yi yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MSB'den akıllı cep telefonu kararı
        MSB'den akıllı cep telefonu kararı
        Melek Nur'un katili yakalandı!
        Melek Nur'un katili yakalandı!
        Epstein belgelerindeki Türkiye detayları hakkında bilinenler
        Epstein belgelerindeki Türkiye detayları hakkında bilinenler
        İşte Süper Lig'de yeni yabancı kuralı
        İşte Süper Lig'de yeni yabancı kuralı
        "Saldırıya uğrarsanız size yardım etmem"
        "Saldırıya uğrarsanız size yardım etmem"
        Dikkat! Kanser riskini artırıyor
        Dikkat! Kanser riskini artırıyor
        Dünyanın en güçlü pasaportları
        Dünyanın en güçlü pasaportları
        "2023'ü 8,8 milyar dolarlık dış finansmanla kapattık"
        "2023'ü 8,8 milyar dolarlık dış finansmanla kapattık"
        "Önünde hiçbir güç duramaz"
        "Önünde hiçbir güç duramaz"
        İSKİ, 2 aylık bilançoyu açıkladı!
        İSKİ, 2 aylık bilançoyu açıkladı!
        Dünyanın en iyi çorbaları sıralandı
        Dünyanın en iyi çorbaları sıralandı
        Galatasaray, Sivasspor'a konuk olacak
        Galatasaray, Sivasspor'a konuk olacak
        CHP'de 21 ilin adayları belli oldu
        CHP'de 21 ilin adayları belli oldu
        Miras kalan 25 milyon euroyu bağışlamayı planlayan Avusturyalı
        Miras kalan 25 milyon euroyu bağışlamayı planlayan Avusturyalı
        Öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! Cezası belli oldu!
        Öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! Cezası belli oldu!
        Dizi görüşmeleri askıda tiyatroya devam
        Dizi görüşmeleri askıda tiyatroya devam
        Galatasaray'da Sivas önlemleri!
        Galatasaray'da Sivas önlemleri!
        "Atatürk'ün insani tarafını da gösterdik"
        "Atatürk'ün insani tarafını da gösterdik"
        Genç nüfus azalıyor
        Genç nüfus azalıyor
        "Her karakterin duygusu çok yoğun"
        "Her karakterin duygusu çok yoğun"

        Benzer Haberler

        Kapadokya'da sıcak hava balon turu rüzgardan dolayı iptal edildi
        Kapadokya'da sıcak hava balon turu rüzgardan dolayı iptal edildi
        Brezilyalı kadın gezmek için geldiği Kapadokya'da Müslüman oldu
        Brezilyalı kadın gezmek için geldiği Kapadokya'da Müslüman oldu
        Portekizli öğretim üyesi, Müslüman olup, `Meryem´ adını aldı (2)- Yeniden
        Portekizli öğretim üyesi, Müslüman olup, `Meryem´ adını aldı (2)- Yeniden
        Portekiz uyruklu öğretim üyesi, Müslüman olup, `Meryem´ adını aldı
        Portekiz uyruklu öğretim üyesi, Müslüman olup, `Meryem´ adını aldı
        Nevşehir'de polis ekipleri operasyon için haber verdiği gazetecilere pasta...
        Nevşehir'de polis ekipleri operasyon için haber verdiği gazetecilere pasta...
        Nevşehir merkezli 9 ilde dolandırıcılık operasyonu; 25 gözaltı
        Nevşehir merkezli 9 ilde dolandırıcılık operasyonu; 25 gözaltı