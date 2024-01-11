Nevşehir'de yabancı uyruklu firari hükümlü yakalandı
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde jandarma ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan yabancı uyruklu hükümlüyü yakaladı.
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde jandarma ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan yabancı uyruklu hükümlüyü yakaladı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Ürgüp İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Suriye uyruklu A.D'yi yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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