Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Nevşehir'e şehit ateşi düştü

        PENÇE Kilit Harekat Bölgesi'nde görev sırasında yıldırım isabet eden Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş'ın (27) memleketi Nevşehir'e şehit ateşi düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 22:04 Güncelleme: 01.05.2024 - 22:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nevşehir'e şehit ateşi düştü
        ABONE OL
        ABONE OL

        PENÇE Kilit Harekat Bölgesi'nde görev sırasında yıldırım isabet eden Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş’ın (27) memleketi Nevşehir’e şehit ateşi düştü.

        Irak'ın kuzeyinde Pençe- Kilit Harekat Bölgesi'nde görevli Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş'ın üzerine, görev yaptığı sırada yıldırım düştü. Toktaş, tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Şehit Toktaş'ın acı haberi Nevşehir Valisi Ali Fidan ile İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Bahattin Murat Yakın tarafından ailesine verildi. Toktaş ailesinin evinin balkonuna Türk bayrağı asıldı. Şehit Toktaş'ın 5 yıldır görev yaptığı, bekar ve bir kız kardeşinin olduğu öğrenildi. Vali Ali Fidan'ın sosyal medya da yayınladığı mesajda, "Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde görevi esnasında yıldırım düşmesi sonucu hemşehrimiz Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş şehit olmuştur. Kahraman şehidimiz Sait Toktaş’a Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Nevşehirli hemşehrilerimize, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Aziz Milletimize baş sağlığı ve sabır diliyorum” ifadelerine yer verdi.

        Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş, 2 Mayıs Perşembe günü öğle vakti merkez ilçeye bağlı Boğaz köyünde kılınacak cenaze namazının ardından törenle toprağa verilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        "Netanyahu, esir ailelerinden yardım istedi"
        "Netanyahu, esir ailelerinden yardım istedi"
        "1 Mayıs'ta 226 kişi gözaltına alındı"
        "1 Mayıs'ta 226 kişi gözaltına alındı"
        49 yaşındaki kadının son hali şaşırttı!
        49 yaşındaki kadının son hali şaşırttı!
        Almanya'da Salih zirvesi!
        Almanya'da Salih zirvesi!
        Otomobil çarptı, kaçak göçmen oldukları ortaya çıktı
        Otomobil çarptı, kaçak göçmen oldukları ortaya çıktı
        İsmail Kartal'dan Krunic kararı
        İsmail Kartal'dan Krunic kararı
        Kolombiya, İsrail'le diplomatik ilişkileri kesiyor
        Kolombiya, İsrail'le diplomatik ilişkileri kesiyor
        Sahte arkadaşları tespit etmenin 9 yolu!
        Sahte arkadaşları tespit etmenin 9 yolu!
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Kendisini bıçaklayanı 1 yıl sonra öldürdü
        Kendisini bıçaklayanı 1 yıl sonra öldürdü
        Dries Mertens imzayı atıyor!
        Dries Mertens imzayı atıyor!
        Saraçhane'de arbede son buldu! DİSK ve KESK'ten sağduyulu açıklama!
        Saraçhane'de arbede son buldu! DİSK ve KESK'ten sağduyulu açıklama!
        Dünya genelinden 1 Mayıs manzaraları
        Dünya genelinden 1 Mayıs manzaraları
        Taksim'e çıkmak isteyen gruplara polis müdahalesi
        Taksim'e çıkmak isteyen gruplara polis müdahalesi
        "Alın teri ve emek, en kutsal değerdir"
        "Alın teri ve emek, en kutsal değerdir"
        Hadise'den Lucas Torreira açıklaması
        Hadise'den Lucas Torreira açıklaması
        Sağanak bilançosu! İşte başkentteki hasarın görüntüleri
        Sağanak bilançosu! İşte başkentteki hasarın görüntüleri
        İrfan Can'a sürpriz talip!
        İrfan Can'a sürpriz talip!
        Beşiktaş'ta yeniden Hansi Flick sesleri
        Beşiktaş'ta yeniden Hansi Flick sesleri

        Benzer Haberler

        Nevşehir-Aksaray kara yolu sel nedeniyle trafiğe kapandı
        Nevşehir-Aksaray kara yolu sel nedeniyle trafiğe kapandı
        Nevşehir'de kaçak balık avlayan 2 kişi suçüstü yakalandı
        Nevşehir'de kaçak balık avlayan 2 kişi suçüstü yakalandı
        11 ilde sahte internet sitesiyle dolandırıcılık şüphelisi 27 kişi yakalandı
        11 ilde sahte internet sitesiyle dolandırıcılık şüphelisi 27 kişi yakalandı
        Nevşehir'de dolu yağışı ekili arazilere zarar verdi
        Nevşehir'de dolu yağışı ekili arazilere zarar verdi
        Nevşehir Kapadokya Havalimanı'ndan mart ayında 35 bin 532 yolcu seyahat ett...
        Nevşehir Kapadokya Havalimanı'ndan mart ayında 35 bin 532 yolcu seyahat ett...
        Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı