11 ilde sahte internet sitesiyle dolandırıcılık şüphelisi 27 kişi yakalandı

NEVŞEHİR merkezli 11 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, sahte internet sitesi üzerinden ilan vererek 350'den fazla kişiyi 3 milyon TL dolandırdıkları tespit edilen 27 kişi yakalandı, şebeke üyesi 7 kişi aranıyor.

Nevşehir’de yaşayan Emrah A., bir internet sitesinden piyasa değeri yaklaşık 20 bin TL olan elektrikli bisikleti, 5 bin 250 TL’ye almak istedi. Emrah A., dolandırıcılar tarafından yapılan sahte internet sitesine ödemeyi gerçekleştirdi. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Emrah A., polise başvurdu. Yaklaşık 3 ay süren teknik takip sonucu, 34 kişinin, bazı alışveriş sitelerinin sahtesinin yaparak insanları dolandırdığı tespit edildi. 350'den fazla kişiyi, 3 milyon TL dolandırdığı belirlenen şüphelilerin Nevşehir merkez olmak üzere İzmir, Iğdır, Van, Mardin, Gaziantep, Adana, Mersin, Kocaeli, Sakarya, Samsun ve Tekirdağ’daki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 27 kişi yakalandı. Aramalarda 34 cep telefonu, 38 sim kart, 5 SD kart ve 3 laptop ile çok sayıda dijital materyal ve 1 tabanca ele geçirildi.