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        Nevşehir'de dolu yağışı ekili arazilere zarar verdi

        Nevşehir'de etkili olan dolu, tarım arazilerinde hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 22:50 Güncelleme: 30.04.2024 - 22:50
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        Nevşehir'de dolu yağışı ekili arazilere zarar verdi
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        Nevşehir'de etkili olan dolu, tarım arazilerinde hasara neden oldu.

        Kent merkezinde ve kırsal bölgelerde yer yer etkili olan dolu yağışı sebebiyle sel ve su taşkınları meydana geldi.

        Özellikle Derinkuyu ilçesinde etkisini hissettiren dolu, Yazıhüyük beldesi ve civar köylerdeki meyve ağaçlarına zarar verdi, buğday ve patates tarlalarında su birikintileri oluşturdu.

        Çiftçiler kendi imkanlarıyla tarım arazilerindeki suyu tahliye etmeye çalıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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