Nevşehir'de uyuşturucuyla mücadele projeleri anlatıldı
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğünce anne ve anne adayları, Yeşilay gönüllüleri ile polis adayları, uyuşturucuyla mücadele projeleri hakkında bilgilendirildi.
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğünce anne ve anne adayları, Yeşilay gönüllüleri ile polis adayları, uyuşturucuyla mücadele projeleri hakkında bilgilendirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 22-29 Nisan'da gerçekleştirdiği etkinliklerde, "En İyi Narkotik Polisi Anne", Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonu (UYUMA), "narkorehber" ve "narko nokta" projeleri hakkında katılımcılara bilgi verdi.
Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerleri, anne ve anne adayları, Yeşilay gönüllüleri ile polis adaylarına yönelik düzenlenen eğitimlerde, uyuşturucu madde çeşitleri ve önleyici faaliyetler de anlatıldı.
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