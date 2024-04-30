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        Nevşehir Kapadokya Havalimanı'ndan mart ayında 35 bin 532 yolcu seyahat etti

        Nevşehir Kapadokya Havalimanı'ndan geçen ay 35 bin 532 yolcu seyahat etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 20:15 Güncelleme: 30.04.2024 - 20:15
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        Nevşehir Kapadokya Havalimanı'ndan mart ayında 35 bin 532 yolcu seyahat etti
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        Nevşehir Kapadokya Havalimanı'ndan geçen ay 35 bin 532 yolcu seyahat etti.

        Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nevşehir Kapadokya Havalimanı'nın mart ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistikleri açıklandı.

        Buna göre, Nevşehir Kapadokya Havalimanı'nda geçen ay 935 uçak trafiği gerçekleşti, 316 ton yük taşımacılığı yapıldı ve 35 bin 532 yolcuya uçuş hizmet verildi.

        Bu yılın ilk üç ayında ise 94 bin 964 yolcuya hizmet veren Nevşehir Kapadokya Havalimanı'nda, aynı dönemde 2 bin 836 uçak trafiği ve 857 ton yük taşımacılığı gerçekleşti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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