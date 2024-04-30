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        Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 11:24 Güncelleme: 30.04.2024 - 11:24
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        Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

        Ekipler, araç ve içerisindeki 2 kişinin üzerinde, 52 gram sentetik uyuşturucu ile 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

        Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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