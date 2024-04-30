Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Ekipler, araç ve içerisindeki 2 kişinin üzerinde, 52 gram sentetik uyuşturucu ile 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

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