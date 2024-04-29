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        Mağazadaki kıyafetleri inceleyen kadın, alarmlarını penseyle söküp çaldı

        NEVŞEHİR'de bir AVM'de bulunan giyim mağazasına giren E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 20:56 Güncelleme: 29.04.2024 - 21:00
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        Mağazadaki kıyafetleri inceleyen kadın, alarmlarını penseyle söküp çaldı
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        NEVŞEHİR'de bir AVM'de bulunan giyim mağazasına giren E.F. isimli kadın hırsız, gözüne kestirdiği kıyafetlerin alarmlarını pense ile söküp, çaldı. Polis ekiplerince yakalanıp serbest bırakılan kadının elbiseleri incelediği o anlar ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. 

        Nevşehir'de, dün öğle saatlerinde bir AVM’nin giyim mağazasına giren bir kadın, gözüne kestirdiği kıyafetlerin üzerinde bulunan alarmları pense yardımıyla söktü. Alarmları mağazaya bırakan kadın, birçok kıyafet ile mağazadan ayrıldı. Mağaza çalışanları, sökülen alarmları mağazanın bir köşesinde bulurken, ihbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlığı gerçekleştiren kişinin E.F. olduğunu tespit etti. E.F. isimli kadın, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Yapılan aramada ele geçirilen kıyafetler ise mağazaya teslim edildi.

        Öte yandan, kadının mağazadaki kıyafetleri incelediği anlar ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen E.F., mağaza işletmecisinin şikayetinden vazgeçmesi üzerine serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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